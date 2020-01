JAKARTA - Layanan streaming Netflix membawa kabar bahagia bagi para penikmat anime di Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menghadirkan film-film animasi koleksi Studio Ghibli pada Februari mendatang.

Sebanyak 21 judul film dari Studio Ghibli akan resmi mewarnai layanan streaming Netflix dari tanggal 1 Februari 2020. Kerja sama ini merupakan upaya untuk memperkenalkan Studio Ghibli ke pasar yang lebih luas.

"Di zaman sekarang, ada banyak cara luar biasa sebuah film menjangkau penontonnya," kata Toshio Suzuki, Produser Studio Ghibli lewat keterangan pers yang diterima Okezone.

"Kami telah mendengar masukan dari para penggemar kami dan memutuskan untuk membawa katalog film kami ke layanan streaming. Kami berharap dengan cara ini semua orang di dunia dapat lebih mengenal Studio Ghibli," sambung Suzuki.

Sementara itu Netflix memang tengah mengembangkan sajian animasinya. Tak bisa dipungkiri, Studio Ghibli merupakan salah satu kreator animasi terbaik yang karyanya selalu bisa memukau dunia.

"Bagi Netflix dan jutaan anggotanya, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Film-film animasi legendaris dari Studio Ghibli telah memikat penggemar di seluruh dunia selama lebih dari 35 tahun," ujar Adam Yacoubian, Director of Original Animation Netflix.

Penikmat Netflix akan bisa menyaksikan film-film terkenal Studio Ghibli mulai dari Spirited Away, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, dan The Tale of Princess Kaguya.

Sayangnya, tak semua negara akan bisa merasakan keuntungan ini. Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang tidak termasuk dalam daftar negara yang bisa menikmati film-film Studio Ghibli.

