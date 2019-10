LOS ANGELES - Kabar baik datang bagi para pencinta serial Stranger Things. Netflix baru saja mengeluarkan teaser untuk Stranger Things musim ke-4.

Dari cuplikan teasernya, El dkk tidak akan lagi berpetualang di kota Hawkins, Indiana. Gambaran dunia The Upside Down menjadi satu-satunya gambar yang dihadirkan pada teaser tersebut.

Rasanya mungkin akan terdengar sedikit aneh jika Stranger Things tak lagi mengulas kota Hawkins. Namun setelah tiga musim berturut-turut tetap menggunakan kota yang sama, musim ke-4 akan menjadi kesempatan emas untuk mengeksplor tempat lainnya.

"We're not in Hawkins anymore (Kami tidak di Hawkins lagi)," demikian tertulis di teaser.

The Duffer Brothers juga dipastikan akan tetap mengolah musim ke-4 Stranger Things. Matt dan Ross Duffer bahkan mendapat tawaran kontrak baru yang mengharuskan mereka membuat konten lain selain Stranger Things untuk Netflix.

"The Duffer Brothers telah menarik banyak penonton dari seluruh dunia dengan Stranger Things dan kami sangat senang untuk memperpanjang hubungan kami dengan imajinasi mengesankan mereka ke dalam proyek serial dan film lainnya untuk para pelanggan kami," ujar Ted Sarandos, CCO Netflix. "Kami tak sabar untuk menantikan apa lagi yang akan ditawarkan oleh The Duffer Brothers ketika mereka melangkah dari dunia The Upside Down," lanjutnya. Stranger Things merupakan salah satu tayangan andalan dari layanan streaming Netflix. Netflix mengklaim ada lebih dari 40 juta akun yang menonton musim ke-3 El dkk dari seluruh dunia dalam empat hari penayangan perdananya. Angka tersebut menjadi rekor tersendiri bagi perusahaan yang berbasis di Amerika ini. Sayangnya, Netflix masih merahasiakan kapan musim ke-4 Stranger Things akan dirilis. Mereka hanya memastikan bahwa tayangan ini akan berlanjut dengan membawa tempat di luar Hawkins.