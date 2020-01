JAKARTA - Tujuh kontestan Indonesian Idol X akan kembali tampil dalam Spektakuler Show Top 7, nanti malam, Senin, 20 Januari 2020. Penampilan ke tujuh kontestan Indonesian Idol X bahkan dapat bisa disaksikan secara live mulai pukul 21.00 WIB di RCTI.

Ke tujuh kontestan yang terdiri dari Mahalini Raharja, Ziva Magnolya, Lyodra Ginting, Tiara Anugrah, Ainun Irsani, Mirabeth Sonia, dan Muhammad Raja Gianucca Putra, masing-masing akan membawakan sebuah lagu dalam penampilan mereka nanti malam. D iantaranya, Into The Unknown, Sedih Tak Berujung, Impossible, Goodbye, Fire To Fire, Don't You Worry Bout A Thing, dan Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan.

Muhammad Raja Gianucca Putra atau Nuca diketahui merupakan satu-satunya kontestan pria yang sanggup bertahan di Top 7. Akankah Nuca terus bisa melaju melawan enam kontestan wanita lainnya?

Sementara itu, kontestan asal Mongondow Timur, Novia Bachmid, diketahui harus tersingkir dari babak spektakuler minggu lalu. Padahal, kelima juri sempat memberikan standing ovation terhadap penampilannya saat membawakan lagu milik Rhoma Irama berjudul Judi.

Kegagalan Novia Bachmid utnuk melaju kebabak selanjutnya, diketahui lantaran rendahnya hasil voting pemirsa. Meski begitu, Novia mengaku sudah mendapatkan firasat bahwa minggu lalu dirinya memang akan tersingkir dari babak spektakuler.

"Semalam itu aku sudah ada feeling, kayak tidur pun nggak enak gitu. Terus kayak ada yang bilang, 'Pulang, pulang.' Sebelum show, aku selalu bilang 'Sudahlah, show saja anggap ini penampilan terakhir kamu," kata Novia.   

Tidak ingin jagoan kalian juga ikut tersingkir dan tak bisa melanjutkan langkah mereka ke babak selanjutnya? Caranya mudah, sialhkan dukung melalui SMS dengan cara ketik 'Nama Peserta' dan kirim ke 95151. Dalam penayangan Indonesian Idol malam nanti, akan ada Brisia Jodie dan Arsy Widianto sebagai special performace dalam spektakuler show. Pelantun tembang Dengan Caraku ini tentunya akan membawakan penampilan terbaik mereka.