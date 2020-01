SEOUL - BTS resmi merilis Black Swan, single perdana dari album terbaru mereka, ‘MAP OF THE SOUL: 7’. Pada 17 Januari 2020, sekitar pukul 18.00 KST, BTS merilis video tari untuk lagu tersebut sebagai bagian dari promosi comeback mereka.

Video itu dibuka dengan untaian kalimat dari penari ternama Amerika Serikat, Martha Graham. Isinya: “A dancer dies twice - once when they stop dancing and this first death is the more painful. (Seorang penari meninggal dunia kali - pertama, saat mereka berhenti menari dan alasan pertama ini paling menyakitkan.”

Lalu, tujuh penari dari MN Dance Company terlihat berbaris memasuki sebuah gedung kosong. Mereka berpakaian serba hitam dan tanpa alas kaki. Para penari itu kemudian mulai mempertontonkan gerakan apik mereka dengan musik berlatar lagu Black Swan.

Sejak dirilis, video Black Swan yang menampilkan MN Dance Company itu telah ditonton lebih dari 13,75 juta kali. Saat berita ini diturunkan, video tersebut menempati posisi ke-10 peringkat trending YouTube Indonesia.

Sementara itu, distributor musik Dreamus Company mengungkapkan, pemesanan album 'MAP OF THE SOUL: 7' telah menyentuh 3,42 juta kopi, sepanjang 9-15 Januari 2020. Angka itu berhasil memecahkan rekor pre-order mini album BTS, 'Map of the Soul: Persona' pada tahun lalu. BTS dijadwalkan merilis 'MAP OF THE SOUL: 7' pada 21 Februari 2020. Sepekan kemudian -tepatnya pada 28 Februari 2020- RM cs akan merilis video musik single terbaru dari album 'MAP OF THE SOUL: 7' tersebut.