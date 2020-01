SEOUL - BTS meraih kesuksesan di Amerika Serikat lewat mini album Map of The Soul: persona. Sebab masuk dalam 10 besar album terlaris sepanjang 2019.

Berdasarkan data yang dirilis Nielsen Music, mini album BTS menempati urutan ke-6 dalam jajaran Top 10 Album (Penjulan) di Amerika Serikat. Pelantun Boy With Luv ini berhasil menjual 454.000 untuk album fisik dan digital.

Mengutip Soompi, Sabtu (11/1/2020) penyanyi yang berhasil menempati urutan satu adalah Taylor Swift yang menjual 1.085.000 pada album Lover.



Menyusul runner up, Billie Eilish lewat album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? dengan penjualan 676.000.

Berada di nomor tiga, hadir kolaborasi Lady Gaga & Bradley Cooper’s pada A Star Is Born Soundtrack yang berhasil menjual 486.000 album.

Jonas Brothers lewat album Happiness Begins dengan penjualan 469,000 urutan empat. Menempati satu peringkat di atas BTS, ada Harry Styles pada Fine Line yang berhasil menjual 458.000 album.

Sementara itu, untuk penjualan album fisik, BTS berada di urutan dua dengan 415.000 kopi. Berada di peringkat satu Taylor Swift bertahan dengan album Lover lewat total penjualan 699.000 kopi.

Map of the Soul: Persona juga mengukir prestasi lain. Pada 10 Januari lalu, Gaon mencatat album ini terjual 3.718.230 kopi pada platform tersebut. Sehingga menjadikan album BTS sebagai yang terlaris di Gaon tahun 2019.

Kini grup asuhan Big Hit Entertainment itu tengah bersiap comeback lewat album terbaru. Bertajuk Map of the Soul: 7, album ini siap rilis pada 28 Februari 2020.

Untuk menggoda para penggemar BTS, ARMY, grup yang debut tahun 2013 ini telah merilis trailer Interlude: Shadow dengan penampilan Suga.