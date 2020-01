JAKARTA - Iqbaal Ramadhan kembali fokus bermusik setelah menyelesaikan proses syuting film terbarunya. Bersama grup Svmmerdose yang dia bentuk sejak 2017, Iqbaal bakal menggelar konser tur di enam kota.

Diceritakan Iqbaal Ramadhan dalam sesi jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta, dia dan personel Svmmerdose lainnya, Rinrin ingin mengenal lebih dekat basis penggemar mereka lewat aksi panggung secara langsung. Keinginan itu lah yang kemudian mendorong Iqbaal dan Rinrin untuk menggelar konser tur bertajuk Don’t Fall In Love With Me.

“Kita bikin tur supaya bisa dekat dengan penggemar, supaya dengan tur ini mereka bisa relate dengan musik Svmmerdose,” tutur eks personel CJR, Jumat (17/1/2020).

Keinginan Iqbaal dan Rinrin rupanya berbanding lurus dengan permintaan penggemar Svmmerdose. Kata Rinrin, banyak penikmat musik Svmmerdose yang meminta mereka untuk tampil secara langsung untuk membawakan lagu-lagu dari album She/Her/Hers.

“Banyak respons dari pendengar yang pengin dengar versi live,” jelas sang vokalis.

Konser tur Svmmerdose bakal dimulai dari Jakarta pada 15 Februari 2020. Setelahnya, secara berturut-turut Svmmerdose akan tampil di Malang (18 Februari), Surabaya (19 Februari), Yogyakarta (21 Februari), Semarang (22 Februari), dan Bandung (24 Februari). "Gue juga berharap semua penonton bisa have fun apapun yang kita bawakan ke mereka. Bisa happy dan enjoy terus dengerin Svmmerdose," pungkas Rinrin seraya berharap konser turnya bersama Iqbaal berjalan lancar.