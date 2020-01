JAKARTA – Ahmad Dhani dan Once Mekel ternyata pernah ribut bahkan tak segan memutuskan kontrak pekerjaan di Dewa 19. Alasannya karena Once tersinggung, sang keyboardist menganggap kualitas vokalnya perlu diperbaiki.

Peristiwa itu terjadi saat Once Mekel baru saja menggantikan posisi Ari Lasso sebagai vokalis. Bertepatan dengan rilisnya album Bintang Lima di tahun 2000, Once diminta berlatih vokal dengan giat.

“Kami sampai bertengkar. Saya, Andra sama Tyo paksa Once les vokal, tapi dia marah,” kata Ahmad Dhani ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada 15 Januari lalu.

Baca Juga: Gelar Tur Konser Dewa 19, Ahmad Dhani Jawab Isu Bangkrut

Ahmad Dhani menambahkan, Once sampai ingin keluar. Ia pun kembali memperagakan apa yang dikatakan penyanyi kelahiran Makassar itu. “kata dia (Once) ‘I am ready to quit’. Memang beban berat,” ucap suami Mulan Jameela.

Kemarahan Once Mekel bukan tanpa sebab, ia merasa bisa bernyanyi. Namun setelah mengintrospeksi diri, Once sadar ia vakum 5 tahun dari dunia tarik suara, sehingga harus mengasah lagi kemampuan bernyanyi.

"Saya rekaman tahun 1991, tapi ada masa saya nggak pernah nyanyi. Mesti latihan lagi dan itu enggak gampang,” kata Once. Baca Juga: Tiket Tur Konser Dewa 19 Dibanderol Mulai Rp160 Ribu Once berniat akan bertahan di grup tersebut hanya beberapa saat. Namun kala melihat album Bintang Lima meledak di pasaran, ia yang ingin kerja kantoran setelah hengkang, justru mengurungkannya. “Bikin rekaman, jual dan setelah itu berhenti. Tapi penjualan album itu lebih laris dari sebelumnya. Kami berhasil membuat rekor,” jelas Once. Diakui Once hal itu yang membuatnya bertahan di Dewa 19. Mengingat usia muda dan stamina yang masih fit. “Saat itu usia saya 28-29, masih kencang. Jadi semangat,” imbuhnya.