LOS ANGELES – Ajang penghargaan Academy Awards telah mengumumkan nominasi dari 24 kategori Piala Oscar 2020. Menariknya, film asal Korea Selatan, Parasite berhasil masuk dalam enam kategori ajang bergengsi tersebut.

Baca Juga: Raih 11 Nominasi, Joker Dominasi Oscars 2020

Melansir Soompi, Selasa (14/1/2020), Parasite masuk nominasi salah satu kategori utama Oscar 2020, Best Picture. Ia harus bersaing dengan 8 film lain, yakni Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, serta Once Upon a Time In Hollywood.

Sutradara Bong Joon Ho jpatut berbangga hati. Selain film arahannya masuk sebagai kategori Best Picture, pria 50 tahun ini juga terdaftar di kategori Best Directing.

Bong Joon Ho harus bersaing dengan nama besar lain seperti Martin Scorsese (The Irishman), Todd Philips (Joker), Sam Mendes (1917) serta Quentin Tarantino (Once Upon a Time In Hollywood).

Lewat capaian ini, Parasite mencatatkan sejarah baru dalam perfilman Korea. Parasite menjadi film pertama Korea yang berhasil dinominasikan ke Best Picture Oscar. Sementara Bong Joon Ho sebagai sutradara Korea pertama yang masuk nominasi Best Directing.

Empat kategori lain yang memasukkan Parasite sebagai nominasi adalah Original Screenplay, Film Editing, Production Design serta International Feature Film. Bicara soal prestasi yang diraih Parasite, film yang dibintangi Park So Dam ini baru saja menyabet dua piala di Critics Choice Awards ke-25. Bong Joon Ho membawa pulang Best Director dan filmnya menjadi pemenang Best Foreign Language pada acara yang dihelat di California, 11 Januari 2020 itu. Sebelumnya di Golden Globes, Parasite juga mendapatkan piala Best Foreign Language. Sementara di BAFTA 2020, mereka masuk di empat nominasi. Baca Juga: Tinggalkan Warisan Rp10 Miliar, Mantan Istri Sule Ngontrak Rumah Bersama Teddy Lantas di Oscar ke-92 ini, mampukah Parasite memborong piala-piala dari 6 kategori yang menominasikan mereka? Harap bersabar, karena acara ini baru akan digelar pada 9 Februari 2020 di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat.