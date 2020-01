JAKARTA - Sutradara Hanung Bramantyo membawa kabar tak menyenangkan. Sang istri, Zaskia Adya Mecca dan keempat anaknya dirawat di rumah sakit lantaran terkena bakteri.

Hanung mengabarkannya melalui unggahan fotonya di Instagram pada 12 Januari 2020. Dalam dua buah potret berawarna hitam putih, terlihat sang istri dan anak-anaknya tengah berada di ruangan rumah sakit lengkap dengan selang infus yang menghiasi tangan mereka.

"Baru kali ini mengalami sakit satu keluarga. Gara-gara bakteri," tulis Hanung.

Hanung beranggapan bahwa penyakit yang mendera anak-anak dan istrinya itu akibat efek udara yang lembap. Hal ini tak mengejutkan mengingat curah hujan tinggi memang tengah melanda wilayah Jabodetabek belakangan ini.

"Mungkin karena efek udara lembap, memicu bakteri yang nyelip di rumah pada kendurian. Ibu, anak, numplek dalam satu RS. Kayak lagi liburan. Oalah Gusti, paringono sabar (beri kesabaran)," sambungnya.

Unggahan sutradara Bumi Manusia itu pun langsung menuai beragam komentar dari warganet termasuk para selebritis. Mereka turut mendoakan keluarga Hanung agar cepat pulih.

"Ya Allah cepat sembuh sehat kembali ke rumah ya!" komentar Meisya Siregar.

"Aku agak serba salah tadi mau ngelike foto ini. Karena i don't like to see what's going on in this picture at all. Sabar ya semoga semuanya segera mendapat perawatan optimal dan kembali sehat," komentar Widi Mulia.

Laudya Cynthia Bella pun turut menuturkan doanya untuk keluarga Hanung. Ia menuliskan, "Allhauakbar! Bismillah.. Semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti semula. Amin..Semangat ya."

