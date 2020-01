LOS ANGELES - Kurang dari sebulan, ajang bergengsi Academy Awards siap dihelat. Rencananya, acara yang mempersembahkan Piala Oscar tersebut akan digelar di Dolby Theatre, Hollywood, LOS Angeles pada 9 Februari 2020.

Melansir New York Times, pengumuman 24 nominasi Piala Oscar akan dirilis pada Senin (13/1/2020) pukul 8:18 ET atau sekira 20.18 WIB. Media tersebut juga telah membuat prediksi siapa saja kandidat yang akan menduduki nominasi gelaran Academy Awards ke-92 ini.

Once Upon a Time in Hollywood arahan Quentin Tarantino diramalkan bakal duduk di jejeran nominasi. Setidaknya, Once Upon a Time in Hollywood diyakini bakal masuk ke kategori-kategori utama seperti Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Utama Terbaik (Leonardo DiCaprio) hingga Pemeran Pendukung Terbaik (Brad Pitt).

Bicara tentang kategori Aktor Utama Terbaik, persaingan tahun ini diyakini akan lebih ketat. Leonardo DiCaprio dipastikan akan menghadapi perlawanan sengit dari nama-nama besar lain. Joaquin Phoenix (Joker), Adam Driver (Marriage Story), Christian Bale (Ford v Ferrari), hingga Jonathan Pryce (The Two Popes) dapat menjegal langkah Leo untuk mengamankan Piala Oscar keduanya di kategori Best Actor.

Jangan lupakan pula nama Taron Egerton (Rocketman) yang berhasil menyabet Golden Globes. Anonio Banderas (Pain and Glory) dan Eddie Murphy of Dolemite Is My Name) pun memiliki peluang besar masuk ke kategori berdarah ini. Bagaimana soal Sutradara Terbaik? Berkaca pada pemenang Golden Globes dan nominasi BAFTA serta Director Guild of America, ada lima nama yang diprediksi akan mengisi slot Sutradara Terbaik Oscar 2020. Mereka adalah Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Bong Joon Ho, Sam Mendes, hingga Todd Phillips. Prediksi lain menyoroti kemungkinan dominasi 1917. Setelah keberhasilan mereka di Golden Globes pekan lalu, film tentang PD I tersebut dipercaya akan bisa bicara banyak di Oscar 2020. Hanya saja, 1917 dirilis secara global berdekatan dengan Oscar 2020. Nama lain yang patut disorot di Oscar 2020 adalah Parasite. Film Korea arahan Bong Joon Ho ini cukup menjadi fenomena di Amerika sepanjang tahun lalu. Mereka juga berhasil mengamankan piala Golden Globes tahun ini. Baca Juga: Wasiat Ria Irawan Sebelum Meninggal, Minta Suaminya Menikah Lagi Semua kemungkinan bisa terjadi. Nama yang tak masuk dalam prediksi belum tentu tak akan tembus nominasi 24 kategori Oscar. Begitu juga sebaliknya. Mari kita nantikan pengumuman resminya nanti malam.