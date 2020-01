SEOUL - Boyband Super Junior (Suju) akan menggelar konser Super Show 8: Infinite Time di ICE BSD, Tangerang, pada Sabtu malam (11/1/2020). Jelang konser, Shindong menjadi salah satu member Suju yang paling mencuri perhatian.

Pasalnya, Shindong yang selama ini dikenal dengan postur chubby-nya kini terlihat lebih segar dan langsing. Mafhum, dia kehilangan 20 kilogram bobot tubuhnya setelah menjalani diet.

Hal itu, terlihat dari unggahan terbaru Shindong di Instagram, pada 6 Januari silam. Dalam foto itu, dia mengenakan kemeja hitam bercorak floral yang dipadukannya dengan celana berwarna senada.

Dengan beberapa makanan tersaji di meja yang berada di hadapannya, Shindong terlihat sedang menenggak sebotol minuman. Tak ada penjelasan panjang dalam unggahan itu. Dia hanya menyelipkan tagar ‘makan enak’, ‘terima kasih’, ‘host’, dan ‘e-sports’ dalam foto tersebut.

Saat menjadi bintang tamu dalam Please Take Care of My Refrigerator, pada 9 April 2018, Shindong mengungkapkan, memang bertekad menurunkan bobot tubuhnya. Dia mengaku, melakukan diet demi kesehatan dan proyek comeback grupnya.

Dengan berat badan berlebih, Shindong menyebut kesulitan menari di atas panggung. Dia kemudian mencari metode sehat untuk diet, setelah melihat Yoo Jae Hwan sukses menurunkan 32 kilogram bobot tubuhnya.

Shindong kemudian memilih diet ‘unlimited eating’ di mana dia bisa memakan apa saja yang diinginkannya. Hal utama dari diet ini adalah seseorang tidak menahan lapar dan fokus pada makanan yang tidak membuat bobotnya bertambah.

Dengan aturan itu, Shindong hanya mengonsumsi susu kedelai, jelly kalamansi, permen basil, hingga minuman karbonasi dengan nol kalori selama diet. Perjuangannya tak sia-sia. Pada 22 November 2019, dia mengaku kehilangan 23 bobot tubuhnya, dari 116 kilogram menjadi 93 kilogram.*

