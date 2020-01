JAKARTA – Para juri Indonesian Idol mendapatkan tantangan menari Dance Monkey di panggung Indonesian Idol, Senin (6/1/2020). Namun rupanya bukan saja dari juri Idol, para penonton di studio pun turut bergoyang.

Menambah keseruan Indonesian Idol yang tayang di RCTI, Judika mengubah aransemen Dance Monkey menjadi koplo. “Duh stress nih gue,” kata suami Duma Riris ini.

Namun Judika berhasil membuat lagu barat itu terdengar sangat Indonesia. Apalagi ditambah para juri dan penonton yang kembali bergoyang.

“Lama-lama yang stress bukan elu, tapi gue,” kata Armand.

Lagu Dance Monkey ini sebenarnya dibawakan oleh salah satu kontestan Indonesian Idol, Agseisa. Perempuan berhijab itu berhasil membawa nuansa ‘anak zaman sekarang’ di panggung Idol.

Judika pun mengamini bahwa, lagu yang tengah digandrungi masyarakat Indonesia itu sangat cocok dibawakan Agseisa.

“Kamu memang yang paling pas, karena lagu ini butuh karakter yang kuat,” kata Judika.

Hanya saja menurut pelantun Mama Papa Larang ini, penampilan Agseisa memiliki kekurangan. Yakni dari segi ekspresi saat membawakan lagu tersebut. “Kamu kurang liar dan nekat, coba dimaksimalkan lagi,” imbuh Judika.

Namun Bunga Citra Lestari tak setuju dengan pendapat Judika. “Buat aku, kamu sudah maksimal banget,” kata perempuan yang akrab disapa BCL ini.

BCL berharap, banyak generasi muda menyaksikan penampilan Agseisa menyanyikan lagu Dance Monkey yang tengah viral ini. Sehingga mereka bisa memilih perempuan berhijab ini dalam voting SMS.

“Semoga anak milenial nonton ini dan pilih kamu, soalnya buat aku penampilan kamu bagus banget,” imbuh BCL.

Selain Agseisa, telah ada dua kontestan yang telah tampil dan tak kalah mendapatkan pujian dari juri. Mereka diantaranya Tiara lewat lagu Vina Panduwinata lewat lagu Dia dan Mirabeth dengan tembang kenangan The Beatles bertajuk Across The Universe.