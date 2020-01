JAKARTA – Sembilan kontestan Indonesian Idol di babak spektakuler show siap beraksi kembali, Senin (6/1/2020) pukul 21.00 WIB di RCTI. Mereka akan menunjukkan kemampuan guna bertahan di ajang pencarian bakat bergengsi ini.

Para kontestan Indonesian Idol yang akan tampil dimulai dari Tiara yang menyanyikan tembang lawas milik Vina Panduwinata berjudul Dia. Menyusul si mermaid, Mirabeth juga membawakan lagu nostalgia dari The Beatles, Across The Universe.

Agseisa, sebagai penampil berikutnya kembali membawa ke penonton ke masa kini lewat lagu yang sedang hits, Dance Monkey. Dilanjutkan oleh Lyodra yang dengan suara khasnya akan mengajak pemirsa bergoyang di lagu I Will Survive.

Selain hadirnya para peserta, Indonesian Idol 2019 juga diramaikan para juri. Maia Estianty, Bunga Citra Lestari, Judika, Ari Lasso serta Armand Maulana yang menggantikan Anang Hermansyah. Para juri itu siap memberikan komentar serta kritik terhadap aksi panggung dari Sembilan peserta Indonesian Idol. Apabila tidak ingin jagoan Anda tersisih, terus dukung mereka dengan cara SMS dan melalui aplikasi Tokopedia agar bisa bertahan dan menjadi juara. Berikut bocoran setlist lagu yang dibawakan peserta Indonesian Idol nanti malam: 1. Tiara - Dia, Vina Panduwinata 2. Mirabeth – Across The Universe, The Beatles 3. Agseisa – Dance Monkey, Tones & I 4. Lyodra – I Will Survive, Gloria Gaynor 5. Ainun – Seandainya Aku Punya Sayap, Rita Butar Butar 6. Mahalini – Bukan Untukku, Rio Febrian 7. Nuca – Menjaga Hati, Yovie & Nuno 8. Novia – Masih Ada, Dian Pramana Poetra & Deddy Dhukun (2D) 9. Ziva – Penantian Berharga, Rizky Febian Namun apabila Anda melewatkan acara ini secara langsung, jangan khawatir. Karena bisa disaksikan melalui layanan streaming RCTI+. Caranya mudah, download aplikasi ini di Appstore ataupun Playstore smartphone.