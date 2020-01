JAKARTA - Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw, tepat hari ini (7/1/2020) tengah merayakan pertambahan usia. Kini, pelantun I Just Wanna Say I Love You tersebut diketahui telah memasuki usia 46 tahun.

Sambil berlibur ke Jepang bersama sang suami, Melly Goeslaw pun diketahui juga merayakan hari pertambahan usianya disana. Bahkan, pada momen tersebut, dirinya juga mendapatkan kejutan dari sang suami.

"Alhamdulillah Ya Allah . Terimakasih untuk semua ucapan dan doanya . Makasiiih @bundoz & @oxcel juga ayah ,...udah bantuin mas @antohhoed merealisasilan kejutan buat aku. Moal bisa poho , luar biasa. @menursoekarno makasih kado istimewanya," ungkap Melly Goeslaw dalam unggahannya di akun Instagram.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrini, Reino Barack, Aisyahrani, dan suaminya, yang kebetulan tengah berada di Jepang rupanya ikut merayakan hari pertambahan usia dari vokalis grup Potret tersebut.

