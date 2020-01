JAKARTA – Melly Goeslaw ikut merasakan duka mendalam atas kepergian Ria Irawan. Melalui Instagram pribadinya, pelantun lagu I Just Wanna Say I Love You itu menuliskan ucapan duka atas meninggalnya Ria Irawan, Senin (6/1/2020).

Dalam unggahan itu sendiri, Melly Goeslaw membagikan potret kebersamaannya dengan Ria Irawan. Foto itu diambil ketika Ria masih berjuang melawan penyakit kanker yang bersarang di tubuhnya.

“Gue sayang lo (Ria Irawan), tapi Allah lebih sayang lagi sama lo,” tulis Melly Goeslaw mengungkapkan perasaannya terhadap Ria.

Melly tampaknya sudah mengikhlaskan kepergian sahabatnya itu. Ibu dua putra ini mengikhlaskan Ria yang pergi saat Melly tengah berada di Jepang.

“Enggak ada hak gue untuk bilang, 'Kenapa lo enggak tungguin gue pulang? Kenapa lo enggak bertahan lagi, kenapa ini kenapa itu?' Ini semua hak nya Allah,” sambung penyanyi berhijab ini.

Sebelumnya, Melly Goeslaw menceritakan saat dirinya menerima kabar kepergian Ria Irawan. Saat itu, Melly yang tengah berada di Tokyo, Jepang, menerima kabar dari kakak Ria, Dewi Irawan jika grafik denyut nadi almarhumah sudah lurus. "Gue masih optimis dan kasih semangat ke kak Dewi sambil berdoa dalam hati 'Ya Allah selamatkan Ria'," kisah Melly Goeslaw. Kemudian, beberapa jam kemudian, Dewi kembali mengabarkan jika denyut nadi Ria sudah kembali terdeteksi. Akan tetapi, pada pukul 08.00 waktu Tokyo, Melly mendapat kabar jika Ria sudah meninggal dunia. Seperti diketahui, Ria Irawan mengembuskan napas terakhirnya pada Senin, 6 Januari 2020 saat adzan subuh berkumandang. Ria, meninggal dunia setelah berusaha melawan penyakit kanker endometrium serta tumor di kepalanya.