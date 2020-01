JAKARTA - Kabar duka di awal 2020 kembali mewarnai industri hiburan Tanah Air. Setelah sutradara Chris Pattikawa meninggal dunia pada 1 Januari 2020 kemarin, kali ini aktris senior Ria Irawan yang mengembuskan napas terakhir usai berjuang melawan kanker.

Kepergian Ria Irawan tentu menyisakan duka bagi sahabat-sahabatnya. Tak terkecuali penyanyi Shanty Paredes, yang memiliki kenangan manis bersama Ria Irawan saat menemani ibundanya, Ratna Sutama berjuang melawan kanker.

"Innalilahi wainailahi rojiun ... Dear mbak @riairawan .. sangat bersedih mendengar kabar berpulangmu. Aku akan selalu ingat, waktu ibu saya sakit kanker, mbak datang ke RS untuk menyemangati ibu saya yang saat itu takut untuk chemo. Mbak dan @mayk_wongkar datang bawa kangen water, enggak mau aku ganti pula uangnya," ungkap Shanty Paredes dalam unggahannya di akun Instagram.

Istri dari Sebastian Paredes ini mengungkap bahwa kedatangan Ria Irawan dan suaminya Mayky Wongkar membawa kebahagiaan tersendiri bagi ibundanya. Apalagi saat itu, ibundanya kerap bertanya mengenai bagaimana rasanya melakukan kemoterapi.

"Mbak Ria memberi semangat ibu dengan nada khas gaya Ria.. lucu banget. Waktu ibu tanya, 'Kalau di-chemo pusing-pusing gitu ya, Ria?' Mbak Ria jawab, 'Ibu kalau naik angkot duduk sebelah orang bau ketek kan juga pusing, enggak beda-beda jauh lah dari itu,Bu!' Mbak bikin ibu aku tertawa," paparnya.

"Lalu mbak tawarin untuk buka penutup kepala mau kasih lihat rambut yang sudah tak ada. Ibu aku bilang, 'Ria tetap cantik.' Dan dengan entengnya Mba Ria jawab, 'Aku kan sakit kanker, Bu. Bukan sakit jelek!' Lagi-lagi bikin ibu aku ketawa," lanjut Shanty.

Di akhir unggahannya, Shanty mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sosok Ria Irawan atas kebaikan hatinya. Tak lupa ia juga turut menyemangati suami dari Ria Irawan agar tabah menerima semua ini.

"Makasih mbak @riairawan dan @mayk_wongkar aku akan selalu ingat kebaikan hatimu. Sekarang Mbak udah enggak sakit, dan Insya Allah ketemu Ibu aku di surga," tutur Shanty.

"Dear Mayki.. yang tabah ya.. you were an angel, Mayki. You really really took care of Mbak Ria.. amazing human being you are! Rest in peace.. aku enggak akan pernah lupa pertama jumpa kamu di film Berbagi Suami," tutupnya.