JAKARTA - MNC Channel terus berupaya untuk memuaskan para penikmatnya dengan sajian tayangan berkualitas. Demi mewujudkan itu, MNC pun meluncurkan Vision Prime, sajian tayangan terbaik dari MNC 24 jam non-stop.

Nantinya konten-konten terbaik dari MNC akan dihadirkan di sana. Bagi para penikmat sinetron, Tukang Ojek Pengkolan dan Dunia Terbalik tentunya adalah dua judul sinetron yang sangat dicintai masyarakat Indonesia. Keduanya akan hadir di layanan Vision Prime.

Sementara itu untuk para penikmat ajang pencarian bakat, Vision Prime juga akan membawa suguhan Indonesian Idol, The Voice Indonesia, hingga MasterChef Indonesia di dalam tayangannya.

Acara-acara reality show juga tak luput dari rencana mereka. Tayangan-tayangan seperti Take Me Out atau Super Deal bisa dinikmati lewat Vision Prime.

Bagi para orangtua yang memiliki anak, Vision Prime juga akan menghadirkan berbagai film kartun dari MNC Animation. Kiko dan Zak the Storm adalah dua serial animasi yang selama ini selalu menjadi teman bagi anak-anak Indonesia. Kehadiran Vision Prime dengan suguhan terbaik selama 24 jam non-stop merupakan upaya MNC untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan Vision Prime di channel MNC Play dan Channel 1 MNC Vision.