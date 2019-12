JAKARTA - Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya dikaruniai anak pertama. Bayi yang diketahui berjenis kelamin laki-laki itu lahir pada 27 Desember lalu.

Kabar membahagiakan ini disampaikan oleh istri Baim Wong melalui postingan di akun Instagram-nya. Ia mengunggah potret dirinya bersama buah hatinya yang berwarna hitam dan putih.

"Welcome to the world anakku sayang @bapau_junior," tulisnya seraya membubuhkan emoji hati dan akun instagram sang suami.

Sayangnya, wajah sang buah hati tak diperlihatkan. Dalam foto itu, Paula seolah menghalanginya dengan tangan. Namun selang beberapa jam kemudian, Paula kembali memposting foto wajah anak laki-lakinya bersama sang suami.

Detik-detik sebelum kelahiran buah hati mereka pun diabadikan Baim Wong di saluran YouTube Baim Paula. Dalam momen itu, aktor 38 tahun diberikan penjelasan oleh dokter sebelum sang istri menjalani operasi.

Selain di Instagram, dalam tayangan di saluran YouTube Bapau Family yang diunggah pada Sabtu (28/12/2019), wajah sang putra yang disebut bernama Tiger Wong itu diperlihatkan. Baca juga: Lihat Mobil Mahalnya Tabrakan, Begini Respons Sandra Dewi Para karyawan Baim dan Paula tampak bahagia menyambut kelahiran bayi mungil tersebut. Mereka tampak bahagia ketika masing-masing mengabadikan fotonya bersama buah hati pasangan selebriti itu. Baim Wong dan Paula Verhoeven mengikat janji suci pernikahan di Gedung Tribarta, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2018) sekira pukul 10.10 WIB.