JAKARTA - Sebagai aktris, Prilly Latuconsina menganggap pentingnya sebuah pencitraan. Maka dari itu, ia menolak anggapan tak perlu sebuah pencitraan dalam pekerjaannya.

"Orang yang bilang dasar artis, pencitraan mulu kerjanya. I don't really agree with that," kata Prilly seperti dikutip Okezone dari channel Youtubenya.

Mantan kekasih Maxime Bouttier ini beranggapan bahwa pencitraan itu memang perlu dilakukan. Tak hanya artis, orang biasa juga perlu melalukannya.

"Bukan artis aja, kita perlu pencitraan. Masa sih mau citra kita jelek?," jelasnya.

Kemudian ia memaparkan contoh pencitraan yang selama ini biasa dilakukan semua orang. Yakni cara bersikap dengan orang tua.

"Enggak mungkin dong, di depan orang tua (bilang) 'Woy, bro'. Enggak mungkin dong masuk rumah 'woy capek nih gue' terus lempar tas. Di depan orang tua pasti (mengucap) Assalamualaikum pa'. Salim, ya kan," kata Prilly.

Tapi Prilly menegaskan bahwa apa yang disebut pencitraan itu sebenarnya adalah sebuah sikap untk menyesuaikan tempat. Ketika ia bersama teman dekatnya, maka sikapnya juga akan berbeda. "Tapi kalau sahabat aku, 'woy, apa kabar lo, Ny*t'. Masuk rumah teman aku, langsung tiduran, langsung duduknya terserah. Karena itu sahabat aku," tandasnya.