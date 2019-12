JAKARTA - Sunan Kalijaga tampaknya tak ingin menyiakan momen liburannya bersama keluarga di Amerika. Di negeri Paman Sam tersebut, Sunan sekaligus akan menyambangi produser film Hollywood, Sergei Bespalov.

Dikutip dari IMDb, Sergei telah memproduseri 25 film. Di antaranya adalah The Whistleblower, Chef, Sin City: A Dame to Kill For, dan Machete Kills.

"Sergei Bespalov partner saya di LA. Dia produser film-film Hollywood. Nanti tanggal 29 Desember saya ketemu sama dia," kata Sunan saat dihubungi Okezone pada Jumat (27/12/2019).

Saat kesempatan itu datang, pengacara tersebut mengaku akan mengusahakan sang putri, Salmafina Sunan untuk bisa bermain di filmnya. Karena ia ingin melihat putrinya itu menjadi bintang Hollywood.

"Saya lagi minta Salma main di fillm Hollywood," jelasnya.

Sunan mengaku bahwa Salma sudah mengetahui rencananya ini. Namun menurutnya, sang putri hanya bersikap santai meskipun tahu ayahnya sedang mengusahakannya menjadi bintang Hollywood. "Dia anaknya enggak sombong sih, jadi biasa aja," kata Sunan. Tak hanya menawarkan putrinya, Sunan sendiri ternyata juga ingin memiliki kesempatan bermain film Hollywood. Jika Sergei Bespalov berencana membuat film action, ayah dua anak ini tertarik untuk ikut serta. "Saya juga mau tanya kapan ada Sergei buat film action lagi, saya mau ikutan," pungkasnya. Selain menemui produser film tersebut, Sunan juga akan menikmati momen berlibur bersama keluarga dengan berkeliling Amerika. Rencananya ia baru akan kembali ke Tanah Air pada 20 Januari 2020.