LOS ANGELES - Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker langsung memuncaki box office Amerika Utara pada pekan perdananya. Melansir Box Office Mojo, Senin (23/12/2019), film ini mendapatkan USD175,5 juta atau sekira Rp2,4 triliun.

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker menduduki posisi satu box office setelah berhasil menghempas Jumanji: The Next Level dari kursi juara pekan lalu. Pada periode 20-22 Desember 2019, film yang dibintangi Dwayne Johnson ini hanya mampu meraup USD26,1 juta atau senilai Rp365,2 miliar.

Meski film yang dibintangi Daisy Ridley itu berkuasa di box office pekan ini, namun penghasilan The Rise of Skywalker berada di urutan terakhir dari dua seri Star Wars sebelumnya.

Melansir Variety, The Force Awakens (2015) mendapatkan USD248 juta, sementara The Last Jedi (2017) meraih USD220 juta di minggu pertama perilisan mereka. Namun sang sutradara, J.J Abrams optimis film arahannya akan tetap bersinar.

“Hal yang hebat dari Star Wars adalah (film) ini sangat dicintai banyak orang dan mereka bersemangat tentang hal itu,” ucap Abrams. Setelah Star Wars IX dan sekuel Jumanji, Frozen 2 menjadi film di peringkat 3 box office Amerika Utara pekan ini. Film tentang petualangan Elsa dan Anna ini turun satu peringkat dari pekan lalu usai meraup USD12,3 juta atau setara Rp171,9 miliar sepanjang akhir minggu kemarin. Baca Juga: Beda Agama, 4 Artis Ini Harmonis Rayakan Natal Bersama Keluarga Menyusul di urutan empat, ada pendatang baru lain, yaitu Cats. Film yang tayang bersamaan dengan Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker ini tak semujur rivalnya setelah hanya mendapatkan USD6,5 juta atau Rp90,8 miliar. Selain pemaparan film tersebut, Okezone juga telah merangkum 10 besar peringkat film box office Amerika Utara periode 20-22 Desember. 1. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker - USD175,5 juta (Rp2,4 triliun) 2. Jumanji: The Next Level - USD26,1 juta (Rp365,2 miliar) 3. Frozen 2 - USD12,3 juta (Rp171,9 miliar) 4. Cats - Rp6,5 juta (Rp90,8 miliar) 5. Knives Out - USD6,1 juta (Rp85,6 miliar) 6. Bombshell - USD5 juta (Rp70,9 miliar) 7. Richard Jewell - USD2,5 juta (Rp35,8 miliar) 8. Queen & Slim - USD1,85 juta (Rp25,8 miliar) 9. Black Christmas - USD1,8 juta (Rp25,1 miliar) 10. Ford v Ferrari - USD1,8 juta ((Rp25,1 miliar)