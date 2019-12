LOS ANGELES - Dominasi Frozen 2 di box office Amerika Utara sepanjang 3 minggu terakhir akhirnya dipatahkan Jumanji: The Next Level. Film itu sukses mengumpulkan pendapatan sebesar USD60,1 juta pada pekan perdana penayangannya.

Hasil itu jauh lebih baik dibandingkan Jumanji: Welcome to the Jungle yang hanya menghasilkan USD36 juta pada minggu perdana penayangannya di Amerika Utara. Angka itu sekaligus mengantarkan Jumanji: The Next Level menjadi film komedi dengan pendapatan debut tertinggi sepanjang Desember 2019.

Di pasar internasional, Jumanji: The Next Level menghasilkan USD85 juta sepanjang 13-15 Desember 2019. Apabila ditambahkan dengan pendapatan minggu perdana pasar internasional yang mencapai USD152 juta, maka film ini sudah menghasilkan USD213 juta di pasar global.

Film arahan Jake Kasdan ini mengisahkan petualangan Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) dan timnya kembali ke dunia fantasi Jumanji dengan tantangan yang jauh lebih berbahaya. Selain empat pemeran utamanya, Jumanji: The Next Level juga dimeriahkan dua aktor senior: Danny Devito dan Danny Glover.

Baca juga: 5 Rekomendasi Film Hollywood di Desember 2019

Apabila Jumanji: The Next Level sukses di pekan debutnya, tak demikian dengan dua film pendatang baru lainnya. Film Richard Jewell yang disutradarai Clint Eastwood harus puas berada di peringkat keempat dengan pendapatan USD5 juta dari penayangan di 2.502 layar bioskop. Film tersebut menjadi karya kedelapan Warner Bros. yang debut di 2019 dengan pendapatan kurang dari USD10 juta. Dibintangi Paul Walter Hauser, film Richard Jewell diadaptasi dari kisah nyata seorang petugas keamanan yang dituduh media sebagai dalang pengeboman Olimpiade 1996 di Atlanta, Amerika Serikat. Menyusul di peringkat kelima ada Black Christmas yang menghasilkan USD4,4 juta dari penayangan di 2.625 layar bioskop. “Sepanjang pekan kemarin (13-15 Desember 2019), box office terbilang melambat. Mungkin, orang-orang masih sibuk di sekolah,” ujar Jim Orr, Direktur Distribusi Domestik Universal Pictures seperti dikutip dari Variety, Senin (16/12/2019). Sementara Frozen 2, pada minggu keempat penayangannya hanya mampu menempati peringkat kedua dengan penghasilan USD19,2 juta. Dengan hasil itu, film produksi Disney itu telah menghasilkan USD366 juta dan menjadi film animasi terbesar ke-11 di dunia. Peringkat ketiga box office Amerika Utara diisi oleh Knives Out yang menghasilkan USD9,25 juta pada pekan ini. Secara global, film yang disutradarai Rian Johnson itu telah mengumpulkan USD162 juta. Berikut adalah daftar 10 besar box office Amerika Utara sepanjang 13-15 Desember 2019, seperti dikutip dari Box Office Mojo. Jumanji: The Next Level USD60,1 juta Frozen 2 USD19,18 juta Knives Out USD9,25 juta Richard Jewell USD5 juta Black Christmas USD4,42 juta Ford v Ferrari USD4,14 juta Queen & Slim USD3,6 juta A Beautiful Day in the Neighborhood USD3,35 juta Dark Waters USD2 juta 21 Bridges USD1,19 juta*