JAKARTA - Bulan ini akan ada banyak film dari berbagai genre yang akan tayang. Mulai dari drama, animasi, hingga action. Untuk kamu pecinta film Hollywood sudah tahu mau nonton film yang mana?

Melansir iMDb, berikut ini daftar film Hollywood yang tayang di bioskop Indonesia Desember 2019. Semoga bisa menjadi alternatif kamu di waktu libur.

Baca Juga: Rilis Trailer, Jumanji: The Next Level Janjikan Petualangan Mendebarkan

1. Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level bercerita tentang Spancer (Alex Wolff) yang ingin kembali ke video gim Jumanji setelah hubungannya dengan Martha (Morgan Turner) tidak jelas.

Film yang diproduksi Sony Pictures ini disutradarai oleh Jake Kasdan yang berkolaborasi dengan Scott Rosenberg dan Jeff Pinker sebagai penulis naskah.

Selain Dwayne Johnson, Kevin Hart, dan Jack Black, ada pula aktor baru yang dilibatkan, yakni Danny DeVito, dan Danny Glove. Film ini telah mulai debutnya di box office sejak 4 Desember 2019.

2. Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker masih disutradarai oleh J.J.Abrams. Film ini akan menjadi bagian ketiga dari trilogi Star Wars setelah The Force Awakens dan The Last Jedi.

Film seri terakhir dalam kisah Skywalker ini akan menyimpulkan perjuangan epik antara Rey dan Kylo Ren untuk menghancurkan Darth Vader.

Star Wars: The Rise of Skywalker dibintangi oleh Daisy Ridler, John Boyega, dan Carrie Fiesher. Film berdurasi 141 menit ini akan mulai debutnya di box office pada 20 Desember 2019.

Baca Juga: Aktor Jumanji Kevin Hart Akan Bintangi Film Remake Korea

3. IP Man 4: The Finale

Setelah satu dekade, seri pamungkas IP Man kembali hadir dengan judul The Finale sekaligus menjadi film penutup dari IP Man Saga.

Berlokasi syuting di Shanghai, China, dan Inggris, IP Man 4 menampilkan kompilasi pertarungan Donnie Yen dalam menghadapi militer Amerika Serikat.

Film ini menceritakan Bruce Lee salah satu murid IP Man membuka sekolah bela diri kungfu yang diberi nama Wing Chun di Amerika Serikat. Hal itu bertujuan untuk mengubah pandangan bias orang asing terhadap warga China.

IP Man 4 kembali disutradarai oleh Wilson Yip yang berkolaborasi dengan Yuen Woo Ping sebagai koreografer bela diri. Selain menjadi koreografer, Yuen juga terlibat untuk melakoni peran komandan Tung.

Film berdurasi 105 menit ini dijadwalkan tayang pada 20 Desember 2019.

4. Spies in Disguise

Film animasi arahan Nick Bruno dan Troy Quane ini menceritakan tentang perjalanan sebuah tim agen rahasia yang menjalankan misi untuk menyelamatkan dunia.

Seorang agen rahasia handal yang selalu tampil elegan, Lance Sterling (Will Smith) dipertemukan dengan ahli teknologi, Walter Beckett (Tom Holland).

Meskipun mereka memiliki pemikiran dan karakter yang berbeda, namun Lance dan Walter dapat bersatu menjadi tim yang hebat untuk menyelamatkan dunia dengan aksi yang tak terduga.

Selain Will Smith dan Tom Holland yang mengisi suara Lance dan Walter, sederet aktris ternama seperti Rashida Jones, Ben Mendelshon, Rachel Brosnahan, Karen Gillan, DJ Khalid, dan Masi Oka juga hadir mengisi suara karakter lainnya. Film berdurasi 102 menit ini akan rilis pada 25 Desember 2019.

Baca Juga: Rionaldo Stockhorst Ungkap Cut Tari dan Richard Kevin Sudah Pacaran 10 Tahun

5. 1917

Film 1917 menceritakan sejarah Perang Dunia pertama. Dua tentara muda Inggris, Schofield (George Mackay) dan Blake (Dean-Charles Chapman) diberi misi rahasia. Dua pemuda itu berlomba melawan waktu, melewati wilayah kekuasaan musuh untuk mengantar pesan singkat kepada 1.600 tentara agar tidak terus berjalan ke arah jebakan yang mematikan.

Selain George Mackay dan Dean Charles Chapman, 1917 juga dibintangi sederet aktor ternama, yakni Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Jamie Parker, Colin Firth, Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, serta Richard Madden.

Film yang diproduksi oleh Neal Street Productions ini disutradarai oleh Sam Mendes yang berkolaborasi dengan Roger Deakins sebagai sinematografer. 1917 dijadwalkan akan rilis pada 25 Desember 2019.