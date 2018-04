LOS ANGELES – Kabar Sony Motion Pictures akan menggarap sekuel terbaru Jumanji memang bukan hal baru. Awal Februari silam, Variety melaporkan, rumah produksi itu tengah bernegosiasi dengan Scott Rosenberg dan Jeff Pinkner untuk kembali menulis skenario sekuel ketiga film tersebut.

Kini, isu itu tampaknya segera menjadi nyata setelah Sony Motion Pictures mengumumkan kepastian penggarapan sekuel film tersebut dalam ajang CinemaCon 2018. Ajang terbesar bagi pencinta film Hollywood itu digelar di Caesars Palace, Las Vegas, pada 23-26 April 2018.

Saat presentasi, Tom Rothman, CEO Sony Motion Pictures, mengungkapkan, pihaknya akan merilis sekuel ketiga Jumanji, pada Desember 2019. Dengan begitu, maka Sony akan bersaing ketat dengan Walt Disney Studios dalam memperebutkan market share. Pasalnya, di saat bersamaan Walt Disney Studios juga akan merilis Star Wars: Episode IX.

Seperti diketahui, Jumanji: Welcome to the Jungle mendulang sukses besar di pasar domestik maupun global. Film yang dibintangi Dwayne Johnson dan Kevin Hart tersebut mengumpulkan pendapatan lebih dari USD400 juta di Amerika. Sehingga apabila ditambahkan dengan box office global, maka pendapatan film tersebut mencapai USD1 miliar.

Dengan angka itu, maka Jumanji: Welcome to the Jungle tercatat sebagai film terlaku karya Sony Pictures. Ia sukses menggeser capaian Spider-Man: Homecoming yang selama ini tercatat sebagai film terlaris Sony Pictures dengan penghasilan USD257 juta.

Kisah Jumanji yang dirilis pada 1995, berpusat pada permainan papan ajaib yang berubah menjadi dunia petualangan bagi kakak beradik, Peter dan Judy. Sementara Jumanji: Welcome to the Jungle besutan Jake Kasdan, mengisahkan empat siswa SMA yang terkunci dalam satu ruangan dan kemudian tersedot dalam video game.

Untuk bisa keluar dari permainan, mereka harus menggunakan berbagai karakter untuk menaklukkan berbagai tantangan. Karakter dalam permainan itulah yang diperankan oleh aktor dan aktris kawakan, seperti Dwayne “The Rock”Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan. Selain itu, Nick Jonas dan Bobby Cannavale juga turut membintangi film tersebut.

(SIS)