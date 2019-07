LOS ANGELES – Jumanji 3 telah menggoda penonton setianya lewat trailer yang dirilis pada Selasa, (2/7/2019). Film garapan Jake Kasdan ini telah menghadirkan kembali pemain lamanya, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan dan Jack Black yang kembali ke hutan. Bukan hanya itu, lewat trailer sekaligus memperkenalkan dua pemain barunya.

Jumanji: The Next Level kali ini secara tidak sengaja menarik dua karakter baru untuk terlibat dalam permainan video. Mereka adalah Kakek Spencer Gilpin (Danny DeVito), yang mengendalikan avatar Johnson, dan Ser'Darius Blain (Danny Glover), yang mengendalikan Hart.

Baca Juga: Aktor Jumanji Kevin Hart Akan Bintangi Film Remake Korea

Dengan hadirnya dua karakter ini, bisa dipastikan jika petualangan para pemain Jumanji: The Next Level ini kian menantang. Seperti yang terlihat dalam trailer, di mana Kakek Spencer serta Ser'Darius Blain terlibat dengan makhluk ganas, serta kemunculan si tampan Nick Jonas yang kembali meramaikan petualangan Jumanji.

“Petualangan selanjutnya ini bahkan lebih menantang juga mendebarkan, dan ingat, masa depan Jumanji ada di tanganmu," kata Rhys Darby sang pemandu Jumanji (Rhys Darby) seperti yang dikutip NME.

Jumanji: The Next Level ini masih disutradarai oleh Jake Kasdan, yang juga menggarap film Jumanji: Welcome to the Jungle (2017). Selain DeVito dan Glover, aktris rapper Awkwafina juga bergabung dengan para pemeran.

Sebagai gambaran awal. trailer ini akan dimulai oleh Spencer (Alex Wolff) yang membuka kembali gim Jumanji dan hendak memperbaikinya.

Mengingat memang pada seri sebelumnya, diketahui Spencer, Martha, Fridge, juga Bethany menghancurkan permainan ini. Namun disinilah petualangan dimulai. Spencer diketahui berada dalam permainan Jumanji, hingga membuat teman-temannya harus menolong dia untuk kembali ke kehidupan nyata. Baca Juga: Pamer Payudara Besar, Pamela Safitri: Berat Guys Bawanya Kakek Spencer serta temannya, Ser'Darius Blain pun ikut terlibat dalam petualangan gim Jumanji. Hingga pada akhirnya mereka kembali ke hutan guna menyelamatkan Spencer. Lalu, mampukah mereka bertemu Spencer dan kembali ke rumah? Serta bagaimana caranya melawan makhluk-makhluk ganas di hutan tersebut? Pertanyaan itu akan terjawab dalam perilisan film ini pertengahan Desember 2019. Namun sebelum Anda menyaksikan film ini, pada bulan lalu dilaporkan bahwa gim video actual Jumanji: The Next Level akan dirilis 15 November 2019 di Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One dan PC. Jadi sambil menunggu film itu di bioskop, penggemar bisa ‘mencicipi’ lebih dulu petualangan Jumanji dalam video game tersebut.