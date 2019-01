LOS ANGELES - Bintang Crazy Rich Asians, Awkwafina sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan sekuel Jumanji: Welcome to the Jungle.

Melansir Screenrant, Kamis (03/01/2019) Awkwafina masih dalam tahap negosiasi untuk bergabung dengan sekuel Jumanji: Welcome to the Jungle. Mengenai peran, tim produksi masih belum mengungkapkan. Namun menurut laporan, peran Awkwafina nantinya akan sangat penting dan “kunci” dari film tersebut.

Tawaran film ini adalah proyek terbaru untuk Awkwafina setelah tahun lalu sukses berperan di Ocean's 8 dan Crazy Rich Asians. Jika Awkwafina sepakat untuk bermain, ia akan menjadi pemain baru yang mengisi sekuel Jumanji: Welcome to the Jungle.

Sutradara Jake Kasdan juga digandang-gadang masih akan menyutradarai film tersebut sehingga ia bisa lebih cepat menggadeng Awkwafina dan para pemeran baru lainnya. Untuk produksinya, Colombia Pictures masih belum memastikan kapan memulai proses syuting namun, film ini dikabarkan akan rilis pada bulan Desember 2019 nanti.

Sony pun bergerak cepat untuk mendapatkan sekuel dari film yang sangat ditunggu-tunggu untuk film klasik Robins Willliams itu. Dwayne Johnson kembali menjadi pemain utama bersama dengan Kevin Hart, Jack Black,Karen Gillan dan pemain baru lainnya.

Sony juga berharap dengan popularitas yang diraih Awkwafina belum lama ini, dapat membantu film Jumanji 3 sukses di pasaran. Selain itu Dwayne Johnson dan Kevin Hart yang memiliki followers cukup banyak di sosial media, diharapkan mampu membantu pemasaran sekuel Jumanji nantinya.

Seperti diketahui, Jumanji: Welcome to the Jungle adalah film thriller fantasy Amerika Serikat yang dirilis pada Desember 2017. Film ini adalah remake dari film yang tayang tahun 1995 dan merupakan suatu penghormatan untuk Robin Wililiams sang pemeran di film Jumanji 1995, yang meninggal pada tahun 2014 lalu. Remake film ini merupakan salah satu film sukses yang diraih Sony selaku distributor film dengan menghasilkan pendapatan sekitar Rp13,67 triliun di seluruh dunia.

