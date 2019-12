JAKARTA – Ahmad Abdul kembali merilis karya terbarunya dalam bentuk lagu berjudul Tell Me Something. Berbeda dari single sebelumnya, lagu terbaru runner up Indonesian Idol 2018 ini begitu kental dengan genre Pop RnB.

Dengan karya yang berbeda dari sebelumnya, Ahmad Abdul dapat dikatakan keluar dari zona nyaman yang selama ini dia lalui. Seperti diketahui, di single sebelumnya, Abdul mengedepankan instrumen gitar dan alat musik band lainnya.

Genre musik RnB yang dipadukan dengan suara pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini pun menjadi sebuah sajian yang layak untuk dinikmati. Lewat lagu Tell Me Something, Abdul seakan membuktikan bahwa dia hanya menguasai satu genre saja.

Tell Me Something sendiri mengangkat cerita percintaan dengan lirik berbahasa Inggris. Pemilihan kata yang sederhana pun membuat lagu ini mudah dimengerti oleh pendengar.

Lebih detail, Tell Me Something merupakan kebingungan seseorang terhadap pasangannya. Seseorang tersebut merasa dipermainkan dan digantung oleh pasangannya padahal dia sudah memberikan segala yang terbaik.

Lagu Tell Me Something sendiri merupakan single ke-4 untuk Ahmad Abdul. Di single ini, sisi lain dari penyanyi 29 tahun ini pun terlihat. Ahmad Abdul merilis single perdana sekaligus lagu kemenangannya pada saat dinyatakan menjadi runner up Indonesian Idol 2018. Lagu kemenangan itu sendiri berjudul Yang Terbaik.

Masih di tahun yang sama, Ahmad Abdul kembali menunjukkan eksistensinya setelah beberapa bulan lulus dari Indonesian Idol. Lagu berjudul Coming Home sendiri ditulis oleh Ahmad Abdul untuk melampiaskan perasaannya ketika tengah rindu rumah. Setelah itu Abdul kembali merilis single ketiganya yang berjudul Bukan Cintaku pada Maret 2019. Sembilan bulan kemudian, Ahmad Abdul kembali merilis single teranyarnya yang berjudul Tell Me Something.