Kunci gitar lagu The Rain - Ujung PertemuanĀ

[Intro] C F Bb Am G

C

diujung pertemuan ini

C F

kau terlihat indah sekali

Fm C

tersenyum diantara gundah

D G

memilih kata untukku

Em F

bukankah kita pernah berjanji

Em F G

tak akan sesali kisah ini

[Chorus]

C G Am Em

jika inilah yang terakhir kali nya

F Em

kau dan aku bisa bertemu

Am Dm G

terimakasih untuk pernah mencoba

Dm D G

menerimaku dengan segala beda

G C G Am Em

jika inilah akhir cerita ki ta

F Em

tak perlu khawatirkan aku

A Dm G

bila kau bahagia, akupun bahagia

Dm G C Em-F

jaga dirimu disana

[Int.] F G C G Am D C G Am G

C G Am Em

jika inilah yang terakhir kali nya

F Em

kau dan aku bisa bertemu

Am Dm G

terimakasih untuk pernah mencoba

Dm D G

menerimaku dengan segala beda

G C G Am Em

jika inilah akhir cerita ki ta

F Em

tak perlu khawatirkan aku

A Dm G

bila kau bahagia, akupun bahagia

Dm G F G F G

jaga dirimu disana aaa a

[Intro] Em Am Dm -Em-F G

Dm G C Em-F

meski tanpaku disini

Dm G

bila kau bahagia, akupun bahagia

Dm G Dm G C

jaga dirimu di dirimu di sana

