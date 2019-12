SEOUL – Film Train To Busan memang telah dirilis sejak tahun 2016. Namun baru akhir-akhir ini, Gong Yoo si pemeran utama membeberkan kisah lucu di balik penggarapan film bergenre fantasi-thriller tersebut.

Kisah lucu itu diutarakan Gong Yoo saat dia memberikan beberapa rekomendasi film favoritnya dalam program Because Lee Dong Wook Wants to Talk. Sederet film karya Joaquin Phoenix hingga Clint Eastwood disebutkan aktor 40 tahun tersebut.

Lee Dong Wook pembawa acara program itu kemudian menyadari tak satupun film horor direkomendasikan aktor bernama asli Gong Jicheol tersebut. Karena itu, Lee Dong Wook kemudian menggoda sahabatnya itu dengan mengatakan, “Kau tak bisa menonton film horor kan?”

Merespons celotehan Lee Dong Wook, Gong Yoo hanya bisa tertawa. Bintang Coffee Prince itu pun mengaku, dia sebenarnya tak suka dengan film-film horor yang menakutkan. "Aku tak bisa menonton (film horor) sendirian," ujar Gong Yoo seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (12/12/2019). Mendengar pengakuan tersebut, komedian Jang Do Yeon yang merupakan co-host Lee Dong Wook dalam program itu teringat kalau Gong Yoo membintangi Train to Busan. Di sinilah, dia akhirnya mengungkap pengalaman lucu saat syuting film tersebut. Gong Yoo menambahkan, "Aku tahu, zombie-zombie itu diperankan oleh seorang aktor. Namun, riasan wajah dan kostum mereka terlihat begitu nyata. Jadi aku selalu lari tunggang langgang seperti orang gila setiap kali melihat mereka." Melihat reaksi Gong Yoo yang ketakutan, para aktor zombie yang berlumuran darah itu justru mendekatinya. "Mereka datang sambil memanggil-manggil namaku. Namun kemudian mereka akan bilang, 'Apakah kita bisa foto bersama?'" ungkap sang aktor.*