JAKARTA - Aktris senior Wanda Hamidah diketahui baru 4 tahun menikah dengan Daniel Partick Hadi Schuldt. Akan tetapi, kabar mengejutkan datang dari pernikahan kedua wanita 42 tahun tersebut.

Wanda Hamidah dikabarkan sudah bercerai dengan Daniel Patrick. Saat dikonfirmasi kebenarannya, mantan teman dekat Raffi Ahmad tersebut nampak membenarkan hal tersebut, meski enggan membeberkan terkait perceraiannya.

"Ih, kamu ke mana saja. Telat. Oh, sudah selesai. It's over," ujar Wanda Hamidah saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2019.

"Kalau teman mau konfirmasi, berita itu benar. Untuk selanjutnya saya nggak mau cerita lebih banyak lagi," lanjutnya.

Dari perceraiannya dengan Daniel Patrick, Wanda Hamidah mengatakan bahwa dirinya mendapatkan beberapa nilai terutama kejujuran. Apalagi ia merasa, bahwa hubungannya dengan pria yang lebih muda darinya tersebut tak bahagia.

"Yang penting bagi saya, (perceraian) mengajarkan value tentang pentingnya kejujuran menjadi diri kita apa adanya. Untuk menjadi kita apa adanya, enggak munafik, itu lebih penting," tutur Wanda.

"Karena buat saya yang penting semua senang, buat apa dipaksakan sesuatu kalau kita memang enggak bahagia, yang penting semua senang," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Wanda Hamidah menikah pada 14 Februari 2015 lalu di kawasan Jalan Bangka, Pela Mampang, Jakarta. Saat menikah dengan Daniel, usia pria yang berprofesi sebagai seorang wirausaha tersebut masih 27 tahun.