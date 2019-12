SEOUL - Aktris Nam Ji Hyun dipastikan akan mewarnai layar kaca dengan membintangi drama terbaru MBC, 365: A Year of Defying Fate. Drama ini berkisah tentang sepuluh orang yang berambisi menciptakan masa depan sempurna dalam kehidupan mereka.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, maka 10 orang tersebut kembali ke masa setahun silam yang membawa mereka ke sebuah permainan survival yang misterius. Di sinilah mereka menilai bahwa masa depan malah terlihat tidak jelas.

Nam Ji Hyun akan berperan sebagai Shin Ga Hyun, seorang penulis yang menggarap webtoon populer berjudul Hidden Killer selama 3 tahun. Meski dia sudah cukup populer dengan finansial yang mapan, namun Shin hampir tak pernah libur dan menikmati kehidupannya.

Hal itu dilakukannya agar tidak kehilangan gelarnya sebagai penulis dengan ulasan karya terbaik. Menuai pujian warganet, namun kepribadian Shin yang perfeksionis membuatnya tak bisa berhenti memantau komentar-komentar jahat tentang karyanya.

Hingga suatu hari, Shin Ga Hyun mendapati dirinya mengalami kecelakaan. Insiden itu malah membawanya pada sebuah kesempatan menggiurkan untuk menata ulang kehidupannya.

Peran Nam Ji Hyuk dalam 365: A Year of Defying Fate akan menampilkan sisi lainnya sebagai seorang aktris. Mafhum, genre misteri-thriller pada drama ini bertolak belakang dengan imejnya selama ini yang identik dengan peran-peran ceria dan ringan.

Drama 365: A Year of Defying Fate akan menjadi proyek terbaru Nam Ji Hyun setelah rehat sepanjang 2019. Terakhir, dia beradu akting dengan D.O EXO dalam drama 100 Days My Prince yang mendapat respons positif para penikmat drama Korea.

Nam Ji Hyuk akan beradu akting dengan Lee Joon Hyuk yang akan menghidupkan lakon Ji Hyung Joo, seorang detektif kriminal yang mengalami kejadian tak terduga saat melakukan misi penyamaran.

Drama 365: A Year of Defying Fate akan diarahkan oleh sutradara Kim Hyung Hee yang sebelumnya menggarap Lucky Romance. MBC dijadwalkan menayangkan drama ini pada semester I 2020.*

