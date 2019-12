LOS ANGELES - Marie Fredriksson, vokalis band Roxette, dikabarkan meninggal dunia. Pelantun lagu It Must Have Been Love tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di usia 61 tahun.

Marie Fredriksson meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker otak yang dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Senin (9/12/2019) pagi waktu setempat.

Marie Fredriksson dan Roxette adalah band yang cukup populer pada dekade 1980 dan 1990-an. Duo pop asal Swedia itu mendunia berkat lagu-lagunya yang easy listening dan sangat ear catching.

Selama berkarier di industri musik, Roxette telah menjual lebih dari 75 ribu kopi album. Deretan hits mereka juga sudah sering masuk dalam tanggal lagu dunia.

"Kepergian Marie Fredriksson sangat membuat sedih suaminya, Mikael Bolyos, dan dua anak mereka," tulis surat kabar Swedia, The Express.

Membicarakan soal Roxette tentu tak bisa lepas dari single It Must Have Been Love. Lagu tersebut menjadi salah satu karya terbaik Roxette. Apalagi lagu itu dijadikan soundtrack untuk film romantis komedi Pretty Woman yang dibintangi oleh Richard Gere dan Julia Roberts.

Roxette pun kerap menggelar tur dunia tanpa henti. Marie Fredriksson dianggap sebagai salah satu performer dengan penampilan terbaik di atas panggung. Pada 2002, Marie Fredriksson didiagnosa menderita kanker otak. Sejak saat itu ia pun menjalani pengobatan secara rutin. Pada 2009, Roxette akhirnya aktif kembali menyapa para penggemarnya. Mereka juga bahkan menciptakan beberapa album baru setelah kembali aktif.

Seiring perkembangan tahun, dokter menyarankan agar Marie Fredriksson berhenti menggelar tur demi memprioritaskan kesehatannya. Kepergian Marie Fredriksson juga sangat diratapi oleh mantan rekannya di band, Gessle. Keduanya sudah berteman lebih dari 40 tahun sehingga perasaan sedih dipastikan akan menyelimuti Gessle. "Aku sangat bangga, terhormat, dan senang bisa berbagi banyak waktu dengan orang bertalenta, hangat, dermawan, dan memiliki selera humor yang baik sepertinya," ujar Gessle dalam pernyataannya.