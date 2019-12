LOS ANGELES - Vokalis Roxatte, Marie Frediksson meninggal dunia pada usia 61 tahun. Ia tutup usia setelah mengalami sakit menahun karena tumor otak.

Dikabarkan dari The Sun, pihak keluarga telah mengeluarkan pernyataan atas meninggalnya Marie Frediksson. Keluarga berusaha tegar atas kepergian Marie.

"Dengan penuh kesedihan kami harus mengatakan bahwa salah satu artis yang paling kita cintai telah tiada. Marie Fredriksson meninggal pada pagi hari tanggal 9 Desember karena penyakit yang dia idap sebelumnya," ujar salah satu perwakilan keluarga.

Seperti diketahui Marie Fredriksson telah divonis mengidap tumor otak pada 2002. Marie meninggalkan seorang suami bernama Mikael dan dua anak, yakni putri Ines Josefin (26), dan Oscar (23).

Roxatte merupakan band legendaris asal Swedia yang beranggotakan Marie Fredriksson dan Per Gessle. Roxatte menghasilkan lagu-lagu berkualitas seperti It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, Spending My Time, How Do You Do!, dan lainnya.

