Biar Semua Hilang - Nicky Astria

Intro

Am Dm Am E Am E Am

Am Am/F

Akhirnya semua telah sirna

Am E/Am7

Getar asmara pun pudar didalam dada

Dm Am

Dan diantara kita tlah tak ada

B/Dsus7 E

Rasa saling se iya se kata

Am Am/F

Hari ini atau esok lusa

Am E/Am7

Kita kan berpisah untuk selama-lamanya

Dm Am

Agar tak kan lagi kurasa

E Am Asus9

Luka derita hidup bersama

REFF :

Am G F E Am Asus9

Usah lagi perpisahan jadi beban dihati

Am G F E Am Fill Bass : A B C#/Esus

Tak kan lagi ada harapan kita tuk kembali

C#/Esus Dm G C

Biar semua hilang bagai mimpi-mimpi

Fmaj7 B/Dsus7 E Am Fill Bass : A B C#/Esus

Biar semua hilang Usah kau sesali

C#/Esus Dm G C

Biar semua hilang bagai mimpi-mimpi

Fmaj7 B/Dsus7 E Am

Biar semua hilang Usah kau sesali

Solo Dm G F Bm E Am

Am Am/F

Hari ini atau esok lusa

Am E/Am7

Kita kan berpisah untuk selama-lamanya

Dm Am

Agar tak kan lagi kurasa

E Am Asus9

Luka derita hidup bersama

(ABD)