JAKARTA - Prilly Latuconsina membagikan foto kebersamaannya dengan aktor Reza Rahadian, Sabtu 7 Desember 2019. Dalam foro tersebut, Prilly tampak tengah dipeluk oleh pemeran Habibie dalam film Habibie & Ainun itu.

Foto itu sendiri diabadikan saat keduanya menghadiri sebuah acara. Prilly Latuconsina terlihat mengenakan gaun berwarna hitam sementara Reza tampak gagah dengan setelan jas cokelat.

Tak hanya memberi pelukan, rupanya Reza juga melontarkan kalimat manis untuk Prilly Latuconsina. Dia juga memberikan ucapan semangat untuk bintang film Danur tersebut.

Baca juga: Dituding Pelakor, Prilly Latuconsina Bagikan Kebersamaan dengan Endy Arfian

Hal ini diketahui dari tulisan Prilly di kolom keterangan fotonya. Mantan pacar Maxime Bouttier ini pun merasa bersyukur bisa bertemu dengan Reza Rahadian.

"He hugged me and said 'you deserve happiness all the time and my support is always with you' I CRIED INSIDE! 😭😭😭 thank god i am so blessed. (Dia memelukku dan berkara 'kamu pantas mendapat kebahagiaan dan selamanya dukunganku tetap bersamamu'. Kata-kata itu membuat aku menangis dalam hati. Terima kasih Tuhan, aku merasa terberkati," tulis Prilly Latuconsina dalam keterangan fotonya.

Unggahan tersebut pun lantas dikomentari oleh para netizen. Tak sedikit yang merasa iri melihat Prilly mendapat pelukan dari aktor yang banyak diidolakan para wanita itu. "Menang banyak kakak, aku juga mau," tulis salah seorang warganet. "Kan, bikin jealous kan," sahut netizen yang lain. Baca juga: Eddy Gombloh dan Perjuangannya Melawan Penyakit Pikun di Tanah Yogja Sementara itu ada pula netizen yang menyinggung permasalahan Prilly saat ini. Dia pun mengatakan jika Prilly beruntung lantaran Reza tak memiliki kekasih. "Untung kak Reza enggak ada pacar, nanti dikira perusak hubungan orang lagi gara-gara peluk-peluk kak Reza," kata netizen yang lain. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina dikaitkan dengan kandasnya hubungan Endy Arfian dan Safira Crespin. Pasalnya, Safira =menyebut jika kekasihnya bemesraan dengan seorang aktris yang berdomisili di Tangerang dan terlibat proyek yang sama dengan Endy. Akan tetapi, kabar tersebut dibantah oleh Prilly. Dia mengatakan jika hubungannya dan Endy hanya sebatas pertemanan yang dijalin sejak mereka kecil.