JAKARTA - Raihaanun memenangkan Piala Citra dalam ajang Festival Film Indonesia 2019. Lewat perannya sebagai May dalam film 27 Steps of May, Raihaanun berhasil mengunggulkan diri sebagai pemeran utama wanita terbaik.

Raihaanun pun memberikan pidato kemenangannya di atas panggung Festival Film Indonesia 2019. Wanita berdarah Minangkabau dan Bugis itu pun mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini.

"Terima kasih atas dukungan kepada saya selama ini. Semoga perfilman di Indonesia tetap maju dan tetap bervariasi," ujar Raihaanun di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (8/12/2019).

Selain itu, Raihaanun pun memiliki harapan di balik kemenangannya dan 27 Steps of May. Dia berharap kekerasan terhadap wanita bisa dihilangkan.

"Lewat kemenangan ini, saya berharap kekerasan terhadap wanita dimusnahkan di bumi ini," lanjutnya di atas panggung Festival Film Indonesia 2019.

Raihaanun dengan apik membawakan karakter May dalam 27 Steps of May. Dalam film ini dia berperan sebagai korban pemerkosaan di tragedi 1998. Dalam 27 Steps of May, Raihaanun beradu peran dengan sejumlah aktor dan aktris lainnya. Di antaranya yaitu Lukman Sardi serta Ario Bayu. Sebelumnya diberitakan, Raihaanun mengaku film 27 Steps of May yang merupakan film garapan dari Ravi Bharwani merupakan film tersulit selama ia menjalani karier sebagai aktris. Ia yang menjadi pemeran utama dalam film itu mesti berakting tanpa berdialog. Praktis dengan memerankan sosok May, Raihaanun mendapat sebuah tantangan baru. "Jujur sebagai seorang aktor adalah tantangan yang paling ekstrem yang pernah saya lewati, yang tadi saya bilang ini adalah enggak ada dialognya, jadi justru lebih sulit untuk diperankan," papar Raihaanun. Malam Anugerah Piala Citra 2019 digelar pada Minggu (8/12/2019) di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Ini merupakan penyelenggaraan Piala Citra oleh Festival Film Indonesia yang ke-39. Dalam acara yang mengusung slogan 'Film Bagus, Citra Indonesia' ini terdapat 21 kategori yang diperebutkan oleh sejumlah nominator.