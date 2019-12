JAKARTA - Aktor Denny Sumargo datang membawa kabar bahagia. Densu, demikian dia akrab disapa mengaku, akan melepas masa lajang pada 2020. Berkaca dari pengalaman, Densu terlihat lebih berhati-hati dengan hubungannya kali ini.

Densu tak ingin terlalu banyak mempublikasi hubungan asmaranya. “Karena dia bukan seorang entertainer. Jadi aku pikir, lebih baik menjalani hubungan ini secara private saja,” katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Saat ditanya lebih jauh tentang perempuan yang sukses meluluhkan hatinya, Denny Sumargo memilih bungkam. Ia menegaskan, ingin menjalani hubungan itu tanpa intervensi pihak luar.

Pengalaman gagal menikah, menjadi pengingat bagi Densu untuk tidak sesumbar soal pernikahan. Dia hanya berharap, hubungan yang dijalaninya saat ini bisa berjalan mulus hingga berujung pernikahan kelak.

“Saya kagum dengan karakternya dan berharap hubungan ini bisa berujung pada pernikahan dalam waktu dekat,” ujar Denny Sumargo tentang kekasih barunya.

Denny Sumargo diketahui putus dan membatalkan rencana pernikahannya dengan Dita Soedarjo pada Desember 2018. Kala itu, Dita menepis isu pihak ketiga yang sempat digadang-gadang menjadi penyebab perpisahan mereka.

“Tidak ada perselingkuhan. Denny Sumargo itu pria setia dan laki-laki yang baik. Saya doakan the next one will be much better than me! Go get him, girls!!!” ujar Dita Soedarjo lewat unggahan InstaStory kala itu.

Kepada awak media, dia menegaskan tak menyesal harus membatalkan pernikahan yang persiapannya sudah mencapai 100 persen itu. “Tak ada yang sia-sia. Aku enggak menyesal. Ini pelajaran yang membuat aku semakin dewasa dan ternyata pernikahan itu rumit.”*

