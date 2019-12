JAKARTA – Menyambangi Korea Selatan dalam rangkaian liburannya, Raffi Ahmad sekeluarga berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu personel Super Junior, Siwon Choi. Bahkan, Siwon sendiri menemani Raffi, Nagita serta putra mereka Rafathar untuk berkeliling melihat SM Town.

Setelah tampak akrab dengan Raffi dan Gigi, Siwon tampaknya ingin juga mendekati Rafathar. Siwon pun berinisiatif menggendong balita 4 tahun itu yang tengah berada di dekapan Raffi Ahmad.

“Sini-sini Rafathar,” ujar Siwon kepada putra Raffi dan Gigi.

Baca Juga: Ahli Tarot Ramal Rafathar Bakal Saingi Kesuksesan Raffi Ahmad

Namun, Rafthar justru menolak tanpa kata-kata dan langsung memeluk Raffi lebih erat.

Raffi Ahmad pun berusaha membujuk sang putra agar mau menerima gendongan Siwon. “Sama Om Siwon,” ujar Raffi Ahmad.

Mendapat penolakan dari Rafathar, Siwon pun kembali berjalan dan menjelaskan apa saja yang ada di SM Town. Penjelasan Siwon pun disambut antusias Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Mendapat penolakan dari Rafathar, rupanya Siwon tak jera. Dia kembali menawarkan gendongan lagi kepada Rafathar.

Baca Juga: Bikin Sedih, Ini Pesan Mengharukan Merry untuk Rafathar

"Rafathar, sini ke om," ucap Siwon sembari mengulurkan tangan.

Namun, keponakan Syahnaz Sadiqah itu pun kembali menolak Siwon. Dia semakin mengeratkan pelukannya pada sang ayah.

Siwon pun memahami kondisi tersebut. Dia mengatakan jika penolakaan tersebut bukanlah masalah.

“No Uncle, okay, alright, it's okay," kata Siwon.

Penolakan Rafathar terhada gendongan Siwon itu pun seakan mengecewakan Nagita Slavina. Wanita 31 tahun itu berseloroh jika sebenarnya yang ingin digendong Siwon adalah dirinya.

Baca Juga: Iwan Fals Komentari Aksi Reuni 212, Netizen Ramai

“Duh Rafathar enggak tahu Siwon Choi, dia enggak mau digendong, gue saja mau,” ujar Nagita Slavina.

Tak sampai di situ, ibu satu putra itu pun menyebut jika dia merasa ingin pingsan lantaran bisa bertemu idolanya itu. “Mama saja mau pingsan ketemu (Siwon),” lanjut Nagita Slavina.

Meskipun demikian, di akhir pertemuan mereka, Rafathar mau mencium tangan Siwon Choi. Siwon pun mengatakan jika mulai saat itu, dia menganggap Rafathar sebagai keponakannya.