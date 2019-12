Harris Vriza & Kezia Aletheia

TBH : I Love You

(baca : sejujurnya, aku cinta kamu)

Lirik :

Timbul rasaku yang dulu tlah hilang

Terpikat wajah SeƱorita ku

Hati kecilku berkata kau milikku

Kau tlah merenggut duniaku

Manis katamu mencuri hatiku

LMAO Boy... You always make me laugh

Hangat cintamu menyentuh hatiku

Membuatku ingin bersamamu

I wanna be with you

Ku ingin kamu yang jadi milikku

Agar ku bisa peluk kamu setiap waktu

Ku mau kamu didekatku slalu

Ku akan menjagamu

TBH : I Love You

Bawa aku kedalam duniamu

Agar kulihat mimpimu

tuk berdua denganku....

(ABD)