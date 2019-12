SEOUL - Kepolisian merilis informasi terbaru seputar kematian aktor Cha In Ha. Mengutip Ilgan Sports, Selasa (3/12/2019), polisi menyebut jasad sang aktor ditemukan sang manajer di dalam kediaman pribadinya.

Sayang, tak ada keterangan lebih rinci yang dirilis kepolisian terkait penyebab kematian Cha In Ha. Keterangan singkat kemudian dirilis Fantagio, agensi yang menaungi sang aktor pada 3 Desember 2019.

“Kami sangat terluka harus menyampaikan kabar duka ini kepada kalian yang selalu menyayangi dan mendukung Cha In Ha selama ini. Sampai sekarang pun kami masih sulit memercayai kabar tersebut,” ujar Fantagio dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Aktor Cha In Ha Ditemukan Meninggal Dunia

Dalam lanjutan keterangannya, agensi itu meminta publik untuk tidak berspekulasi dan menyebarkan rumor terkait kematian Cha In Ha demi keluarganya. “Keluarga tentu pihak yang paling kehilangan atas kabar ini. Karena itu, kami berharap keluarga bisa melepas Cha In Ha dengan damai,” kata agensi tersebut.

Sesuai keinginan keluarga, pemakaman Cha In Ha yang tutup usia pada umur 27 tahun itu akan digelar secara tertutup. Kepergian sang aktor cukup disayangkan mengingat dia memulai debut aktingnya pada 2017, lewat film pendek You, Deep Inside of Me.

Cha In Ha juga bagian dari grup aktor SURPRISE U yang dibentuk oleh Fantagio. Sebelum tutup usia, dia sempat terlibat dalam beberapa judul drama, seperti Degree of Love, Wok of Love, Are You Human, Too?, Clean with Passion for Now, dan The Banker.

Drama terbarunya, Love with Flaws baru memulai debutnya pada 27 November 2019. Dalam serial itu dia berperan sebagai Joo Won Suk, seorang bartender yang juga kakak Seo Yeon (Oh Yeon Seo).*

Baca juga: Putus dari Lee Joon Gi, Jeon Hye Bin Akan Menikah di Bali