SEOUL - Industri hiburan Korea Selatan kembali berduka. Aktor pendatang baru, Cha In Ha dilaporkan meninggal dunia pada Selasa (3/12/2019).

Menyusul laporan tersebut, Fantagio sebagai agensi dari Cha In Ha merilis pernyataan. Mereka akan memeriksa kasus ini lebih lanjut.

"Kami sudah diberitahu dan sedang memeriksanya," tulis Fantagio seperti dikutip dari Allkpop.

Sementara itu pihak kepolisian juga belum merilis detail kematian seperti lokasi, waktu kejadian hingga kronologi peristiwa tersebut. Mereka masih melakukan investigasi terhadap kematian dari aktor yang tengah terlibat proyek bersama Ahn Jae Hyun itu.

Sebagai informasi tambahan, Cha In Ha memulai debutnya sebagai artis peran di tahun 2017. Salah satu film yang pernah dibintangi aktor 27 tahun itu adalah You dan Deep Inside of Me.

Selain itu, Cha In Ha juga sempat menjadi pemeran pendukung di sejumlah drama populer seperti Temperature of Love, Wok of Love, Clean with Passion for Now, and The Banker.

Bukan hanya berakting, Cha In Ha juga tergabung di boyband Surprise U. Grup ini memulai debut mereka pada Juli 2017 lewat lagu Rest Your Head dan I Do. Hingga 2018, boyband ini sudah album I Do dan mini album Mountains of Kilimanjaro. Cha In Ha juga berada dalam satu agensi dengan bintang ternama Korea Selatan lain sebut saja ASTRO, Weki Meki, Seo Kang Joon, Ong Seong Wu dan masih banyak lagi. Kabar meninggalnya aktor Cha In Ha ini juga ramai di media sosial Twitter. Tidak sedikit diantara warganet yang terkejut. "Padahal baru jatuh cinta sama drama di Love With Flaws. Sedih banget dengar kabar ini," tulis netizen. Sementara lainnya turut memberikan doa untuk Cha In Ha. "Kembali berduka dan turut mendoakan. Semoga tenang dan diampuni dosanya," sahut lainnya.