JAKARTA - Band asal Korea Selatan, DAY6 akan menggelar konser di Indonesia untuk kali ke-2. Bertajuk DAY6 WORLD TOUR 'GRAVITY' IN JAKARTA, konser ini akan dihelat pada 30 November-1 Desember 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Akhir Pekan Ini Konser di Indonesia, DAY6 Sudah Tiba di Jakarta

DAY6 dipastikan akan membawakan lagu teranyar dari album The Book of Us: Entropy. Selain itu, band asuhan JYP Entertainment ini juga siap memanjakan penggemar mereka, My Day lewat single-single hits lainnya.

Menengok konser GRAVITY DAY6 di negara-negara lain sebelumnya, Jae cs akan membawakan tak kurang dari 20 lagu. Kira-kira, lagu apa saja yang akan dibawakan DAY6 saat konser di Jakarta nanti?

Berikut Okezone mencoba untuk membuat prediksi berdasarkan setlist di konser-konser GRAVITY sebelumnya.

1. Sweet Chaos

Ini merupakan tittle track dari album terbaru DAY6, The Book of Us: Entropy. Mengingat konser ini bertujuan untuk mempromosikan lagu-lagu di album Gravity dan Entropy, maka dapat dipastikan Sweet Chaos akan dilantunkan DAY6 di Tennis Indoor Senayan nanti.

Melansir Soompi, lagu ini berkisah tentang kehidupan seseorang yang menjadi kacau lantaran hadirnya kisah cinta yang manis. MV lagu yang ditulis Young K tersebut telah ditonton 3,4 juta sejak dirilis pada 22 Oktober lalu.

2. Time of Our Life

Time of Our Life rilis lebih dulu dari Sweet Chaos dan sama-sama berstatus sebagai tittle track. Bedanya dengan Sweet Chaos, single ini berada dalam album The Book Of Us: Gravity.

Tentunya sebagai konser yang mengusung nama album Gravity, Time Of Our Life tidak akan dilewatkan untuk dibawakan para personel DAY6.

3. Best Part

Best Part juga ambil bagian dalam projek album DAY6, The Book Of Us: Gravity. Sama halnya dengan Time Of Our Life, lagu ini dibawakan lima membernya dalam tur konser dunia mereka.

Melansir ABS-CBN, Best Part dibawakan bersamaan dengan track di album seri The Book Of Us saat mereka konser di Manila, Filipina pekan lalu. Lagu-lagu itu diantaranya Sweet Chaos, track B-side How to Love, Wanna Go Back, juga Cover.

4. Congratulation

Meski bukan lagu terbaru DAY6, namun Congratulation punya makna spesial untuk band ini. Sebab, Congratulation menjadi single utama di mini album mereka, The Day yang rilis pada September 2015.

Baca Juga: Ramai soal Darah Indonesia, Eddie Van Halen Akui sang Ibu dari Rangkasbitung

5. You Were Beautiful

You Were Beautiful juga menjadi hits lawas namun memiliki makna bagi DAY6. You Were Beautiful menjadi bagian dari projek Every DAY6 pada 2017 dan dimasukkan dalam album Sunrise.

Melansir Soompi, leader Sungjin juga menandai lagu tersebut sebagai track kesukaannya.