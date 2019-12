JAKARTA - Web series kini mulai tumbuh dan menjadi salah satu medium baru bagi para filmmaker di Indonesia. Secara bisnis, web series juga menjadi peluang bagi para perusahaan untuk mengiklankan produknya.

Saat ini ada banyak sekali brand yang menawarkan produknya melalui sebuah web series. Industri ini semakin didukung dengan adanya banyak platform digital yang hadir di era sekarang ini.

Angga Dwimas Sasongko menjadi salah satu penggagas web series di Indonesia. Bisnis model seperti ini ternyata cukup diminati oleh pasar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Bersama Visinema, Angga Dwimas Sasongko pernah menciptakan web series seperti Axelerate, Filosofi Kopi, atau yang terbaru Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.

"Pasti kalau gak untung udah tutup ini Visinema, udah 11 tahun nih Visinema. Kita bukan perusahaan baru, kita dari 2008 dari Jatipadang sampe sekarang bertahan karena kita berusaha mengkombinasikan multiplatform ini sebagai model bisnis kita," kata Angga Dwimas Sasongko.

Ketika ditanya soal jumlah penonton, Angga mengaku hingga saat ini peminat web series cukup banyak. Tak heran jika ia terus-menerus membuat web series dengan berkolaborasi bersama brand.

Selain itu maraknya web series juga didukung oleh mulai bosannya penonton menyaksikan iklan dengan cara biasa.

"Kayaknya besar, maksudnya kalau brand keep doing it, so it seems okay gitu kan. Karena saya rasa penonton gak mau cuma liat iklan lagi, sekarang akhirnya para marketers berpikir gimana caranya mereka untuk intercept market dengan cara apa, konten yang storytelling. Penonton gak hanya disuguhi barang dagangan tapi juga dikasih value, experience, dikasih storytelling," tutup Angga Dwimas Sasongko.