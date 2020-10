JAKARTA - Angga Dwimas Sasongko geram film produksinya, Story of Kale dibajak. Dia mengancam akan melaporkan para pelaku yang mengedarkan film bajakan tersebut.

"Retaliation. Hari Selasa saya ke Mabes Polri. Akan banyak nama masuk laporan kepolisian sebagai pembajak dan penyebar konten bajakan," tulis Angga, dikutip dari Twitter-nya, Selasa (27/10/2020).

Baca Juga:

Ucap Masya Allah, Zayn Malik Buat Heboh Media Sosial

Resmi Menikah, Aldi Taher Sindir Ariel Noah, Luna Maya, hingga Atta Halilintar





"Jangan nangis-nangis nanti ya. Gue ogah kasih maaf bangsat-bangsat kayak kalian," sambungnya.

Menurutnya aksi pembajakan film sama dengan pencurian. Sehingga dia mengutuk keras pelaku dan berharap menjebloskan mereka ke penjara.

"Maling ya maling aja. Tukang nyolong, dari pejabat korup sampe penonton konten bajakan, sama - sama maling. Tempatnya di penjara," ungkapnya.

Sebelumnya, Angga mempromosikan film Story of Kale: When Someone's in Love yang ditayangkan di bioskop online sejak 23 Oktober 2020. Dibanderol harga Rp10 ribu per tiket.

Film ini merupakan spin off dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI). Angga Dwimas Sasongko memproduksi di bawah naungan Visinema Pictures.

Dibintangi oleh deretan bintang muda. Di antaranya adalah Ardhito Pramono, Aurelie Moeremans, Tanta Ginting, Gilbert Pohan, dan Hanum Azizah.

(aln)