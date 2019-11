JAKARTA - Claudia Emmanuela Santoso dipastikan akan menjadi bintang tamu di babak Grand Final The Voice Indonesia yang diselenggarakan pada Kamis, 28 November 2019. Tampil di The Voice Indonesia, gadis yang akrab disapa Audi ini sudah mempersiapkan sebuah kejutan.

"Ada surprise yang akan aku tampilkan di The Voice Indonesia. Makanya pada nonton. Tapi aku enggak akan kasih bocoran, no spoiler," ujar Claudia Emmanuela Santoso saat ditemui di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019).

Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan Audi. Pemenang The Voice of Germany ini memastikan jika suara dan tubuhnya dalam kondisi sehat untuk besok tampil di The Voice Indonesia.

"Suara aku sudah fit. Hari ini aku mau istirahat karena baru landing pagi tadi. Aku juga sudah persiapin kostum, make up," lanjut gadis 19 tahun itu.

Meskipun sudah menjadi pemenang dalam ajang internasional, namun Audi mengaku masih tetap membutuhkan latihan untuk tampil di The Voice Indonesia. Terlebih penyesuaiann musik dibutuhkan Audi untuk dapat menampilkan aksi panggung yang maksimal. "Rehearsal tetap karena harus tahu lapangan kayak gimana," lanjutnya. Di babak Grand Final The Voice Indonesia, Claudia akan membawakan single terbarunya yang berjudul Goodbye. Lagu itu merupakan hadiah dari sang coach di The Voice of Germany, Alice untuk Claudia Emmanuela Santoso.