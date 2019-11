JAKARTA - Pemenang The Voice of Germany, Claudia Emmanuela Santoso, akan memeriahkan Grand Final The Voice Indonesia yang digelar pada 28 November 2019. Dara asal Cirebon itu dipastikan hadir dengan membawakan beberapa lagu.

Salah satu lagu yang akan dibawakan Claudia Emmanuela Santoso berbahasa Indonesia. Ini merupakan jawaban dari penggemar The Voice Indonesia untuk mendatangkan sang bintang.

Tidak hanya Claudia Emmanuela Santoso, malam grand final The Voice ini juga akan dimeriahkan oleh Ayu Tingting dan Demian. Sang Illusionist akan menunjukkan kemampuannya dalam memprediksi nama pemenang.

Sementara itu, lima nama finalis The Voice Indonesia 2019 akan bertarung dalam memerebutkan posisi pertama. Mereka adalah Nikita - Bekasi (Tim Isyana), Tesa - Tarutung (Tim Vidi Nino), Vionita - Medan (Tim Titi DJ), Elly - Batam dan Gus Agung - Denpasar (Tim Armand).

Claudia Emmanuela Santoso menjadi buah bibir setelah tampil menjadi juara di ajang The Voice of Germany 2019. Di babak grand final ajang tersebut, Claudia harus berhadapan dengan empat pesaing lainnya yakni Lucas, Fidi, Freschta dan Erwin. Saat di grand final, Claudia Emmanuela Santoso menyanyikan lagu I Have Nothing milik Withney Houston. Penampilan Claudia Emmanuela terlihat sempurna sehingga membuat para coaches dan penonton takjub. Ia pun mendapat voting tertinggi dengan perolehan 4,39 persen.