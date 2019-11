Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu Iyeth Bustami - Laksmana Raja di Laut (Zapin)

Intro : B..C..B (2x) G

B Em

...Zapin..iinnn..iinn iin......

Em B

aku dendangkan...

Am D

Lagu Melayu...

B C

Pelipur hati...iii..iii....

C B

...pelipur lara....

Int : B..C..B (2x)

B..Em..B..Em..

B..Am..B..C..Am Em..B

B

Cahaya manis kilau gemilau

Em

Di kampung Tapir...indah menawan

B Am

Aku bernyanyi....berzapin riang

B C

Moga hadirin...aduhai Sayang

Am Em B

Jadi terkesan.....

B

Kembanglah goyang atas kepala

Em

Lipatlah tangan...sanggul dipadu

B Am

Kita berdendang..bersuka ria...

B C

lagulah Zapin..aduhai sayang

Am Em B

Rentak Melayu....

Music : B..Em..B..Em..

B..Am..B..C..AmEm

[Reff:]

Em B

Laksamana Raja di laut...

Am B

Bersemayam di Bukit Batu...

Am B Am B

Ahai hati siapa...Ahai tak terpaut..

Am C Am Em

Mendengar lagu....Zapin Melayu..

Em B

Laksmana Raja di laut...

Am B

Bersemayam di Bukit Batu...

Am B Am B

Ahai hati siapa...ahai tak terpaut..

Am C Am Em B

Mendengar Lagu....Zapin Melayu..........

B

Membawa tepak...hantaran belanja

Em

Bertakhta Perak...indah berseri

B Am

Kami bertandang....mewujud Budaya

B C

Tidak Melayu....aduhai Sayang

Am Em B

Hilang dibumi.........

B

Peting lah gambus sayang lantang berbunyi

Em

Disambut dengan..tingkah meruas

B Am

Saya menyanyi..sampai di sini

B C

Mudah-mudahan...hadirin semua

Am Em

menjadi puas...

kembali ke : Reff

Zapin Versi Nada Asli

Intro : D..D#..D (2x)

Bb

D Gm

...Zapin..iinnn..iinn iin......

Gm D

aku dendangkan...

Cm F

Lagu Melayu...

D D#

Pelipur hati...iii..iii....

D# D

...pelipur lara....

Int : D..D#..D (2x)

D..Gm..D..Gm..

D..Cm..D..D#..Cm Gm..D

D

Cahaya manis kilau gemilau

Gm

Di kampung Tapir...indah menawan

D Cm

Aku bernyanyi....berzapin riang

D D#

Moga hadirin...aduhai Sayang

Cm Gm D

Jadi terkesan.....

D

Kembanglah goyang atas kepala

Gm

Lipatlah tangan...sanggul dipadu

D Cm

Kita berdendang..bersuka ria...

D D#

lagulah Zapin..aduhai sayang

Cm Gm D

Rentak Melayu....

Music : D..Gm..D..Gm..

D..Cm..D..D#..Cm Gm

[Reff:]

Gm D

Laksmana Raja di laut...

Cm D

Bersemayam di Bukit Batu...

Cm D Cm D

Ahai hati siapa...Ahai tak terpaut..

Cm D# Cm Gm

Mendengar lagu....Zapin Melayu..

Gm D

Laksamana Raja di laut...

Cm D

Bersemayam di Bukit Batu...

Cm D Cm D

Ahai hati siapa...ahai tak terpaut..

Cm D# Cm Gm D

Mendengar Lagu....Zapin Melayu..........

D

Membawa tepak...hantaran belanja

Gm

Bertakhta Perak...indah berseri

D Cm

Kami bertandang....mewujud Budaya

D D#

Tidak Melayu....aduhai Sayang

Cm Gm D

Hilang dibumi.........

D

Peting lah gambus sayang lantang berbunyi

Gm

Disambut dengan..tingkah meruas

D Cm

Saya menyanyi..sampai di sini

D D#

Mudah-mudahan...hadirin semua

Cm Gm

menjadi puas...

kembali ke : Reff

(ABD)