JAKARTA - Film Eggnoid segera tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 5 Desember 2019. Film yang diproduksi oleh Visinema Pictures ini sudah meluncurkan trailer pada 13 November lalu.

Chelsea Islan, yang mengawali kariernya melalui film Refrain mengaku jatuh cinta dengan trailer film yang diadaptasi dari komik digital webtoon.

"Aku jatuh cinta dengan trailer Eggnoid karena, satu, aktingnya bagus. Maksudnya ini dari trailer aja I can feel the chemistry," ungkapnya.

Menurutnya, ia juga dapat merasakan emosi lewat komedi dan drama yang ada di trailer ini. "Kok bisa, sih? How did you make it? Terus it looks real, real, real. Ini honest feeling, honest review. Aku bener-bener bangga sama kamu" puji Chelsea kepada Naya Anindita, sutradara film Eggnoid.

Tidak hanya itu, aktris 24 tahun ini juga mengomentari tampilan film ini yang menggunaka teknologi CGI yang terlihat nyata. "Aku amazed sama the egg itu, real banget, I love the CGI. Aku gak nyangka”, jelasnya.

Eggnoid merupakan film layar lebar Indonesia yang mengangkat tema sci-fi. Film ini diadaptasi dari komik digital LINE webtoon karya Archie the RedCat. Film ini menggunakan judul yang sama dengan versi komiknya. Dalam film ini juga ditambahkan beberapa karakter untuk melengkapi dunia Eggnoid. Film yang diperankan oleh Morgan Oey dan Sheila Dara Aisha ini dikembangkan dan disesuaikan dengan visi, misi, dan cerita asli dari penulisnya. FIlm ini menceritakan tentang sepasang sahabat, Ran dan Eggy, yang telah bersama selama 2 tahun tanpa terpisahkan. Ran yang dulu kesepian dan penuh dengan kesedihan, kini menjadi sosok yang lebih bahagia karena Eggy.

Perasaan yang awalnya hanya sebagai sahabat, pelan-pelan berubah menjadi cinta. Sayangnya, Eggy bukan manusia biasa. Melainkan Eggnoid yang dikirim dari masa depan. Sebagai Eggnoid, Eggy memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kini, Eggy terancam dikirim pulang ke masa depan dan berpisah dengan Ran selamanya karena salah satu aturan besar yang tidak boleh ia langgar adalah jatuh cinta dan pacaran dengan Ran.