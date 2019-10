JAKARTA – Kabar hubungan istimewa antara Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal tampaknya bukan hanya isapan jempol. Hal ini diketahui dari unggahan Rob di Instagram pribadinya, Rabu 30 Oktober 2019.

Dalam sebuah foto, Rob tampak berpose dengan Chelsea Islan. Keduanya terlihat mesra dengan Rob yang menempatkan tangannya di bagian belakang tubuh Chelsea.

Pria tersebut tampak tak dapat menahan tawanya saat foto tersebut diabadikan. Rob bahkan sampai menundukkan kepalanya dan menutup wajahnya dengan telapak tangan. Sementara itu, Chelsea terlihat begitu anggun dengan busana terusan yang menutpi hingga bagian kakinya. Chelsea terlihat tersenyum bahagia dalam foto tersebut.

Melengkapi unggahannya, Rob pun menuliskan sebuah kalimat romantis untuk foto tersebut. Tampak mulai mempublikasikan hubungan mereka, Rob pun dalam tulisanya berbicara mengenai cinta.

“Your Love and your Laugh is all I need in this Life (Cinta dan tawamu adalah semua yang aku butuhkan dalam hidup ini),” tulis pria yang diketahui merupakan seorang politisi muda itu.

Unggahan tersebut pun kemudian diramaikan oleh para netizen di kolom komentar. Para netizen menggoda Rob dan Chelsea yang akhirnya mulai mempublikasikan hubungan mereka. Baca juga: Raffi Ahmad Buka Suara soal Video Syur Mirip Nagita Slavina "Hp gue hampir meletus baca nya 😂," goda desainer Samuel Wongso. "Wiiihh go public," sahut netizen yang lain. Tak hanya Chelsea Islan dan Rob Clinton, kebahagiaan juga dirasakan netizen saat melihat pasangan ini. Tak sedikit yang kemudian mendoakan pasangan tersebut untuk segera melangkah ke jenjang pernikahan. "Semoga sampai maut memisahkan kalian ber 2 🙏❤️❤️❤️," doa salah satu netizen. "Pasangan serasi, disegerakan ajaaa.. Tuhan memberkati😍😍😍😍," Seperti diketahui, usai putus dari Daffa Wardhana yang tak lain putra Marini Zumarnis, Chelsea Islan terkesan tertutup dengan kehidupan percintaannya. Hingga, suatu hari sebuah akun gosip mendapatkan video Chelsea dan Rob yang tengah bersama di sebuah pusat perbelanjaan.