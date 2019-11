Lirik Lagu Blueming - IU

Artist : IU

Judul Lagu : Blueming

Album : Love Poem

Released : Nov 18, 2019

Label : 2019 (주) 카카오 M(KakaoM),under license to Kakao M Corp.

[Hangul:]

‘뭐해?‘라는 두 글자에

‘네가 보고 싶어’ 나의 속마음을 담아 우

이모티콘 하나하나 속에

달라지는 내 미묘한 심리를 알까 우

아니 바쁘지 않아 nothing no no

잠들어 있지 않아 insomnia nia nia

지금 다른 사람과 함께이지 않아

응, 나도 너를 생각 중

우리의 네모 칸은 bloom

엄지손가락으로 장미꽃을 피워

향기에 취할 것 같아 우

오직 둘만의 비밀의 정원

I feel bloom I feel bloom I feel bloom

너에게 한 송이를 더 보내

밤샘 작업으로 업데이트

흥미로운 이 작품의 지은이 that’s me 우

어쩜 이 관계의 클라이맥스

2막으로 넘어가기엔 지금이 good timing 우

같은 맘인 걸 알아 realize la lize

말을 고르지 말아 just reply la la ly

조금 장난스러운 나의 은유에

네 해석이 궁금해

우리의 색은 gray and blue

엄지손가락으로 말풍선을 띄워

금세 터질 것 같아 우

호흡이 가빠져 어지러워

I feel blue. I feel blue. I feel blue.

너에게 가득히 채워

띄어쓰기없이보낼게사랑인것같애

백만송이장미꽃을, 나랑피워볼래?

꽃잎의 색은 우리 마음 가는 대로 칠해

시들 때도 예쁘게

우리의 네모 칸은 bloom

엄지손가락으로 장미꽃을 피워

향기에 취할 것 같아 우

오직 둘만의 비밀의 정원

I feel bloom I feel bloom I feel bloom

너에게 한 송이를 더 보내

[Romanization:] ‘mwohae?‘raneun du geuljae ‘nega bogo sipeo’ naui sokmaeumeul dama u imotikon hanahana soge dallajineun nae mimyohan simrireul alkka u ani bappeuji anha nothing no no jamdeureo issji anha insomnia nia nia jigeum dareun saramgwa hamkkeiji anha eung, nado neoreul saenggak jung uriui nemo kaneun bloom eomjisongarageuro jangmikkocceul piwo hyanggie chwihal geot gata u ojik dulmanui bimirui jeongwon I feel bloom I feel bloom I feel bloom neoege han songireul deo bonae bamsaem jageobeuro eopdeiteu heungmiroun i jakpumui jieuni that’s me u eojjeom i gwangyeui keullaimaekseu 2mageuro neomeogagien jigeumi good timing u gateun mamin geol ara realize la lize mareul goreuji mara just reply la la ly jogeum jangnanseureoun naui eunyue ne haeseogi gunggeumhae uriui saegeun gray and blue eomjisongarageuro malpungseoneul ttuiwo geumse teojil geot gata u hoheubi gappajyeo eojireowo I feel blue. I feel blue. I feel blue. neoege gadeukhi chaewo ttuieosseugieopsibonaelgesarangingeosgatae baekmansongijangmikkocceul, narangpiwobollae? kkoccipui saegeun uri maeum ganeun daero chilhae sideul ttaedo yeppeuge uriui nemo kaneun bloom eomjisongarageuro jangmikkocceul piwo hyanggie chwihal geot gata u ojik dulmanui bimirui jeongwon I feel bloom I feel bloom I feel bloom neoege han songireul deo bonae [Terjemahan Bahasa Indonesia:] "Apa yang kamu lakukan?" 'Aku merindukanmu' dengan hatiku Di setiap emotikon Saya tahu psikologi halus saya berubah Saya tidak sibuk tidak, tidak, tidak Saya tidak tidur insomnia nia nia Saya tidak dengan siapa pun sekarang Ya, aku juga memikirkanmu Kotak kami mekar Bunga mawar dengan ibu jari Kamu Saya pikir saya akan mengambil aroma Hanya dua taman rahasia Aku merasa mekar. Aku merasa mekar. Aku merasa mekar Saya mengirim satu lagi kepada Kamu Perbarui untuk bekerja semalaman Penulis yang menarik dari karya ini adalah saya Bagaimana dengan klimaks dari hubungan ini Ini waktu yang tepat sekarang Saya tahu itu hati yang sama, sadar la lize Jangan memilih kata, balas saja Dalam metafora nakal kecilku Saya ingin tahu tentang interpretasi Kamu Warna kami abu-abu dan biru Letakkan gelembung ucapan Kamu dengan ibu jari Kamu Saya pikir itu akan meledak dengan cepat Saya mulai pusing dan pusing Saya merasa biru. Saya merasa biru. Saya merasa biru. Isi Kamu Saya pikir ini cinta yang akan saya kirim tanpa spasi Apakah Kamu ingin berbunga sejuta mawar? Warnai kelopak bunga sesuka kita Bahkan ketika layu Kotak kami mekar Bunga mawar dengan ibu jari Kamu Saya pikir saya akan mengambil aroma Hanya dua taman rahasia Aku merasa mekar. Aku merasa mekar. Aku merasa mekar Saya mengirim satu lagi kepada Kamu